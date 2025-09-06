Petícia za zachovanie pamätníka na Námestí osloboditeľov v Košiciach získala cez desaťtisíc podpisov

Petícia za zachovanie a ochranu pamätníka padlých vojakov sovietskej armády na Námestí osloboditeľov v Košiciach získala za 50 dní 10 071 podpisov. Ako na tlačovej besede priblížil Alexander Riabov z petičného výboru, ide o najväčšiu fyzickú petíciu v Košiciach za ostatné roky a druhú najväčšiu petíciu v dejinách metropoly východu.
„Bola to mohutná odpoveď občanov na uznesenie metských poslancov, ktorí v novembri 2024 prijali uznesenie, ktorým sa rozhodli hľadať spôsoby, ako tento pamätník premiestniť alebo odstrániť, a zároveň sa snažili premenovať Námestie osloboditeľov,“ uviedol. Dodal, že neverili, že ide o skutočnú vôľu Košičanov, a tak sa ich na to prišli spýtať. Na to, aby sa mesto petíciou zaoberalo, potrebovali aspoň tisícku podpisov, ktoré získali už za tri dni.
Vyššia ochrana a čestná stráž
Riabov priblížil, že cieľom petície je zachovanie pomníka v jeho pôvodnej podobe, taktiež zvýšenie jeho ochrany, a to prinajmenšom v podobe čestnej stráže v týždňoch, kedy sa pripomínajú dôležité míľniky víťazstva nad fašizmom. Zároveň by chceli otvoriť otázku, ako predísť vandalizmu na pomníku. Odmietajú aj pokusy premenovať námestie.
Petícia smeruje na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať vo štvrtok 11. septembra. Riabov vyzval na účasť všetkých ich priaznivcov. Otvárať chcú aj problematiku revitalizácie priestoru okolo pomníka.
Diskusiu okolo pomníka na jeseň minulého roka rozprúdila oprava poškodených plastických prvkov, kosákov a kladív, ktoré sa v minulosti stali terčom vandalizmu. Opravy boli načasované a realizované krátko pred 35. výročím Nežnej revolúcie, v rámci nich boli zreštaurované plastické prvky i kamenné tabule na pomníku. Celková čiastka určená na práce bola skoro 14-tisíc eur, financovanie bolo zabezpečené najmä z prostriedkov Ministerstva vnútra SR.
Počas vianočných sviatkov v roku 2024 sa stal pomník terčom vandalizmu opäť. Na sociálnych sieťach sa vtedy objavilo video, na ktorom neznáma osoba poškodzovala kosáky a kladivá. Mesto Košice pred časom odložilo podanie týkajúce sa petície za odstránenie symbolov z pomníka. Samospráva argumentovala tým, že podanie z 27. januára 2025 nemožno akceptovať z formálneho hľadiska. Ako sa vyjadrilo mesto, nešlo o petíciu, ale o verejnú výzvu, dodalo ale, že sa podnetom zaoberalo aj zaoberá.
Žiadali odstránenie symbolov totality
Podpísaní občania požadovali od mesta, aby podniklo kroky vedúce k odstráneniu kosákov a kladív z pamätníka. Zdôvodňovali to odsúdením komunistického režimu, ktorý je podľa zákona označený za „zločinecký, nemorálny a protiprávny“, symboly na pomníku považujú za propagáciu komunizmu, argumentovali, že je to v rozpore so základnými hodnotami demokratickej spoločnosti. Za nevhodné označili i umiestnenie symbolov totality vo verejnom priestore.
Pomníkom sa opakovane zaoberalo aj mestské zastupiteľstvo, uznesením zaviazalo vedenie mesta, aby preverilo možnosti premiestnenia pomníka, prípadne aspoň odstránenia symbolov – prekríženého kosáka a kladiva, z tejto pamiatky.