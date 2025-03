Perišič naložil vlastným spoluhráčom pred osemfinále LM: Nevieme hrať ako tím - FOTO

Chorvátsky futbalista Ivan Perišič si pred osemfinálovým súbojom na domácej pôde jeho klubu PSV Eindhoven proti londýnskemu Arsenalu pustil ústa na špacír.

Z ostatných piatich stretnutí až tri prehrali. Forma nie je na strane Holanďanov, keď v priebehu štyroch dní dvakrát podľahli klubu holandskej najvyššej súťaže Go Ahead Eagles.

Najskôr s nimi doma vypadli v semifinále národného pohára 1:2 a potom vonku podľahli v ligovom zápase 2:3. Strata na vedúci Ajax Amsterdam sa tak zvýšila na osem bodov.

Perišič na predzápasovej tlačovej konferencii podrobil svojich spoluhráčov kritike, ktorí nebojujú jeden za druhého.

„Nie sme tím. Nedarí sa nám. Nebojujeme jeden za druhého, to ma štve. Musíme to rýchlo zmeniť a do záveru sezóny dať všetko, pretože zďaleka ešte nie je koniec,“ začal 36-ročný rodák zo Splitu.

🗣️ ‚Tactically, we have to be at the top level to show that we’re here to win‘#PSVARS #UCL pic.twitter.com/Z3i2GLBHq8

— PSV (@PSV) March 3, 2025