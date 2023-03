Pence ostro skritizoval Trumpa, jeho vyjadrenia rozšírili priepasť medzi týmito dvoma mužmi

Bývalý americký viceprezident Mike Pence v sobotu ostro skritizoval bývalého prezidenta Donalda Trumpa za jeho rolu pri útoku na Kapitol zo 6. januára 2021.

Nerozvážne slová Trumpa

V sobotu počas každoročnej večere klubu Gridiron, na ktorej sa zúčastňujú novinári a politici, vyhlásil, že Trump sa mýlil, keď si myslel, že Pence môže zvrátiť výsledok prezidentských volieb, ktoré vyhral Joe Biden.

„Nemal som právo na zvrátenie výsledkov volieb. A jeho nerozvážne slová v ten deň ohrozili moju rodinu a všetkých v Kapitole a viem, že história bude brať Donalda Trumpa na zodpovednosť,“ vyjadril sa niekdajší Trumpov spojenec.

V dňoch pred nepokojmi v Kapitole Trump tlačil na Pencea, aby zvrátil výsledky volieb, keďže predsedal formálnemu potvrdeniu volebného víťazstva Joea Bidena.

Pence sa pripravuje na kandidatúru

Viceprezident to odmietol a keď Trumpovi podporovatelia vtrhli do Kapitolu, niektorí skandovali, že chcú Pencea obesiť. „Nemýľte sa, to, čo sa stalo v ten deň, bola hanba. A vykresľovať to iným spôsobom zosmiešňuje slušnosť,“ povedal Pence na Gridiron Dinner.

Penceove vyjadrenia sú doteraz najostrejším odsúdením od kedysi lojálneho viceprezidenta, ktorý sa často vyhýbal konfrontácii so svojím bývalým šéfom. Rozšírili priepasť medzi týmito dvoma mužmi, v čase keď sa pripravujú na boj o republikánsku nomináciu v budúcoročných prezidentských voľbách. Trump už oznámil svoju kandidatúru, Pence sa na to zatiaľ len pripravuje.

Trump medzičasom naďalej šíri lži o svojej volebnej prehre a dokonca sa už vyjadril, že by zvážil omilostenie výtržníkov z Kapitolu, ak by sa zas stal prezidentom.