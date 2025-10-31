Pellegrini vystúpil na zasadnutí UNESCO, vyzval na návrat k hodnotám mieru, dialógu a porozumenia – VIDEO, FOTO

Osemdesiate výročie UNESCO a jeho materskej organizácie OSN nie je len príležitosťou na oslavu, ale aj na obnovenie nášho záväzku. Uviedol to prezident SR Peter Pellegrini počas svojho vystúpenia v rámci všeobecnej politickej debaty 43. zasadnutia Generálnej konferencie UNESCO v Samarkande.
Podľa jeho slov sa musíme vrátiť k základným myšlienkam – mier prostredníctvom dialógu, vzdelávanie prostredníctvom porozumenia a pokrok prostredníctvom spolupráce. Účasť prezidenta SR na tomto najvyššom fóre UNESCO predstavuje historický míľnik, keďže ide o prvú účasť slovenskej hlavy štátu na tomto medzinárodnom podujatí.
Vzdelávanie ako základ mieru
Téma tohtoročného zasadnutia “Vzdelávanie pre mier” zdôrazňuje úlohu vzdelávania ako jedného z pilierov stability a spolužitia medzi národmi. Podľa slov prezidenta Slovensko víta nový program UNESCO, pretože sa vracia k pôvodnej myšlienke – budovať mier v mysliach ľudí. Zároveň je presvedčený, že vzdelávanie môže zmeniť životy i spoločnosti.
„Vzdelávanie je srdcom mieru. Učí nielen vedomosti, ale aj hodnoty: rešpekt, toleranciu a empatiu. Bez vzdelávania nie je mier. Bez mieru nie je pokrok,“ povedal prezident. Zároveň dodal, že Slovensko venuje vzdelávaniu osobitnú pozornosť. Účasť slovenského ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáša Druckera na konferencii podľa neho potvrdzuje, že ide o jednu z hlavných priorít krajiny. Zdôraznil, že prebiehajúca reforma vzdelávacieho systému má pripraviť slovenské školy na nové výzvy a potreby doby.
Umelá inteligencia ako výzva aj príležitosť
Vo svojom vystúpení prezident vyzdvihol tiež rastúcu úlohu umelej inteligencie vo vzdelávaní, ktorú vníma ako výzvu, aj ako príležitosť. „Často hovorím, že pravidlá by mali chrániť ľudí, nie brániť pokroku. Slovensko investuje do umelej inteligencie s ohľadom na túto rovnováhu: aby naše školy zostali ľudské a naša technológia zodpovedná,” uviedol prezident a dodal, že Slovensko podporuje úsilie UNESCO o stanovenie jasných etických pravidiel pre jej používanie na školách a v spoločnosti. UNESCO zohráva podľa prezidenta kľúčovú úlohu v ochrane kultúrneho dedičstva ľudstva.
Zdôraznil, že na Slovensku sme hrdí na našu bohatú históriu a krásnu architektúru. „Naše historické mestá rozprávajú príbeh srdca Európy. Dedina Vlkolínec či mesto Banská Štiavnica, zapísané na Zozname svetového dedičstva UNESCO, sú symbolmi toho, ako si ceníme a chránime naše tradície,“ uviedol.
Stretnutie s generálnou riaditeľkou UNESCO
V rámci pracovného programu v Uzbekistane sa naša hlava štátu dnes stretla s generálnou riaditeľkou UNESCO Audrey Azoulayovou, ktorá sa blíži k záveru svojho pôsobenia vo funkcii. Pri tejto príležitosti jej vyjadril úprimné poďakovanie za vedenie, pod ktorým sa UNESCO stalo silnejšou, modernejšou a vyváženejšou organizáciou, a zároveň ju ubezpečil, že Slovensko bude aj naďalej stáť pri hodnotách mieru, spolupráce a vzájomného rešpektu medzi národmi.
Počas piatka navštívi aj medzinárodnú školu RedBridge, ktorú vedie slovenská riaditeľka Lucia Ščipová. Táto súkromná škola predstavuje príklad moderného prístupu k vzdelávaniu, podporuje samostatné myslenie a vytvára priestor pre prepojenie so slovenským školstvom.
Záver pracovnej cesty vyvrcholí kultúrnym programom, ktorý svojím posolstvom symbolizuje podstatu UNESCO – vytvárať priestor pre spájanie rôznych kultúr a tradícií. V podvečerných hodinách sa v Samarkandskom divadle hudby a drámy Ch. Alimdžana uskutoční spoločné vystúpenie slovenského súboru Lúčnica a uzbeckého súboru Bakhor.