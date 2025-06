Pellegrini: Výroky Fica o neutralite neboli na samite NATO témou, Slovensko má podľa neho výhodu v členstve

Na samite NATO ma nikto nekonfrontoval s výrokmi Roberta Fica (predseda vlády a strany Smer-SD) o neutralite. Nebola to téma, uviedol prezident SR Peter Pellegrini v súvislosti s jeho účasťou na nedávnom samite NATO v Haagu.

Prezident zdôrazňuje výhody členstva v bezpečnostnom zoskupení

V relácii V politike televízie Ta3 tiež hlava štátu akcentovala výhodnosť toho, že Slovensko je súčasťou väčšieho bezpečnostného zoskupenia. Pri otvorení debaty o neutralite treba podľa prezidenta zvažovať, ako na to budú nahliadať investori. „Treba byť s takýmito výrokmi opatrný,“ myslí si Pellegrini. Poukázal aj na to, že Slovensko je veľmi otvorená ekonomika.

V súvislosti s jeho plánovanou návštevou Ukrajiny Pellegrini priznal, že vníma napätie medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a slovenským premiérom Robertom Ficom.

Cieľom návštevy Ukrajiny má byť aj konkrétny obsah

„Budem hľadať aj nejaký obsah, aby to nebolo len formálne stretnutie,“ uviedol na margo plánovanej návštevy. Dodal, že je aj jeho úlohou rozvíjať zahraničné vzťahy Slovenska na všetky štyri svetové strany, a to aj na východ, konkrétne s Ukrajinou.

Poukázal, že Ukrajina je veľkým susedom Slovenska, zároveň poukázal na povojnovú obnovu Ukrajiny a príležitosti, ktoré to môže priniesť pre slovenské firmy. Zopakoval, že by nemalo ísť len o „jednu fotku v Kyjeve“. Udržiavanie dobrých vzťahov so susedmi je podľa prezidenta dôležité pre bezpečnosť.