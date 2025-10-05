Pellegrini: Spoločnosť je rozdelená na dva nezmieriteľné tábory, to sú naše dnešné zákopy

Spoločnosť je rozdelená na dva nezmieriteľné tábory, ľuďom sa pre zápolenie žije čoraz náročnejšie.Vyhlásil to prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore na oslavách 81. výročia Karpatsko-duklianskej operácie.
„Stretávame sa na historickom mieste, ktoré bolo pred 81 rokmi svedkom nespochybniteľného hrdinstva, ale aj obrovského utrpenia. Miestom, na ktorom bola dnešná sloboda vykúpená krvou našich otcov a dedov,“ povedal Pellegrini v úvode príhovoru a prejavil úctu a vďaku hrdinom oslobodenia. Pellegrini spomenul, že vlna utrpenia druhej svetovej vojny sa prehnala aj Slovenskom a pripomenul stovky obcí, ktoré boli vypálené a vyvraždené.
Prestávajú platiť pravidlá
„Dnes je to už len suchý záznam v historických štatistikách. Ale utrpenie ľudí, ktorí boli priamo na mieste, bolo skutočné a bolo desivé,“ dodal prezident s tým, že o ich utrpení je potrebné hovoriť aj dnes a nesmie sa pred ním zatvárať oči.
Ako zdôraznil, hrozba straty života nezastavila hrdinov pri boji s fašistickým zlom, pretože túžba po víťazstve a oslobodení bola silnejšia než strach. To je podľa prezidenta súčasne najdôležitejším odkazom duklianskych bojov.
Vojna na Ukrajine nie je podľa Fica našou vojnou. Ak chú ľudia premiéra vojny, musia si zvoliť iného
„Aj dnes čelíme ťažkým časom, ktoré zasiahli do všetkých oblastí nášho života. Svet sa stáva čoraz nebezpečnejším miestom na život, pretože v nom prestávajú platiť desaťročia platné pravidlá. Opäť sme v časoch, kedy medzinárodné právo nahrádza presvedčenie veľmocí, že majú právo diktovať menším národom pravidlá vzájomného spolužitia,“ dodal Pellegrini.
V tejto súvislosti spomenul vojnu na Ukrajine, ktorá trvá už tri a pol roka a zomierajú v nej nielen vojaci, ale ženy, deti a starci.
Sú iba dve možnosti
Spoločnosť, a to nielen na Slovensku, je podľa prezidenta rozdelená na dva nezmieriteľné tábory, čo sa prenáša aj do pomalého rastu ekonomiky a život sa pre ľudí stáva čoraz náročnejším. „To sú naše dnešné zákopy,“ vyhlásil prezident.
Sú podľa neho len dve možnosti. Buď sa vzdať a podľahnúť zlu, alebo sa vzoprieť všeobecnému marazmu s myšlienkou, že spoločné víťazstvo bude oveľa viac ako obete, ktoré k nemu vedú. „Vieme, akú možnosť si vybrali naši dedovia a otcovia,“ podotkol Pellegrini a pripomenul 1 265 vojakov, ktorí za svoju odvahu zaplatili životom.
„Spolu s našimi vojakmi aj vyše 20-tisíc vojakov Červenej armády. Nezabudnime ani desaťtisíce tých, ktorí bojovali, prežili a napokon zvíťazili a na milióny tých, ktorým toto víťazstvo prinieslo slobodu a nádej na lepší život,“ uzavrel prezident so želaním, aby sme si aj dnes vybrali cestu k vyššiemu cieľu a k spoločnému dobru SR.