Pellegrini schvaľuje zahraničnú politiku na „všetky štyri svetové strany“, ale netreba zabúdať na Západ

Prezident Peter Pellegrini schvaľuje zahraničnú politiku na „všetky štyri svetové strany“, ktorú presadzuje slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD). Uviedol to v relácii STVR Sobotné dialógy.

Západná časť sveta

Podľa jeho slov netreba zabúdať, že medzi týmito štyrmi svetovými stranami je aj Západ. „Pripomínam, že naši najväčší obchodní partneri a najväčší investori, ktorí tu dávajú prácu státisícom ľudí, sú práve zo západnej časti sveta,“ povedal prezident.

Predseda slovenskej vlády Fico opakovane avizoval, že sa v máji chystá do Moskvy na oslavy výročia ukončenia druhej svetovej vojny. V Rusku bol aj na sklonku minulého roka. Navštívil tiež napríklad Čínu.

Cesta na Ukrajinu

Hlava štátu sa vyjadrila aj k svojej prípadnej ceste na Ukrajinu a stretnutiu so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským.

„Bol by som rád, ak by som mohol na Ukrajinu vycestovať vtedy, ak by som mohol pre Slovenskú republiku z úst pána prezidenta Zelenského priniesť nejaké dobré správy. Že nakoniec nájde spôsob, ako obnoviť tranzit plynu cez Ukrajinu na Slovensko, alebo iný spôsob ďalšej spolupráce,“ uviedol Pellegrini.

Pozitívny signál

Za týchto okolností, kedy sa postoj Ukrajiny k Slovensku nemení a Slovensko má podľa prezidenta problém zásobovania plynom v slušných cenách, by uvítal, ak by spolu so Zelenským mohli vyslať pozitívny signál, že to vedia riešiť.

„V tom prípade som pripravený okamžite vycestovať do Kyjeva,“ dodal. Zdôraznil, že od neho nik nemá čakať len zdvorilostné návštevy Kyjeva, „lebo sa to patrí na peknú fotku a odškrtnúť si, že už aj ja som bol v Kyjeve, lebo tak sa to má“.