Pellegrini sa stretol s von der Leyenovou, Slovensko nie je eurokomisiou považované za problémovú krajinu (video)

Slovensko nie je na pôde Európskej komisie (EK) pokladané za problémovú krajinu. Uviedol to prezident Peter Pellegrini po stretnutí s predsedníčkou EK Ursulou von der Leyenovou v stredu 26. júna v Bruseli.

Pellegrini pri tejto príležitosti opätovne potvrdil svoje slová, že Slovensko je a bude a zostane vždy pevne ukotvené v EÚ a súčasne pevne ukotvené aj v Severoatlantickej aliancii. S predsedníčkou EK hovorili o viacerých témach. Diskutovali o strategickej agende, o výzvach, ktoré stoja pred EÚ v nasledujúcom období.

Lepšia konkurencieschopnosť Únie

„Hovorili sme o potrebe lepšej konkurencieschopnosti EÚ, aby sme stále hrali prvú ligu s USA a Čínou, kde akoby sme strácali dych a vypadávame z tohto elitného hospodárskeho klubu,“ dodal Pellegrini.

Prezident s predsedníčkou EK hovorili aj o tom, že nesmú poľaviť z klimatických cieľov, no je potrebné pristúpiť k pragmatickejším opatreniam a nastaviť ich tak, aby zodpovedali aj potrebám európskeho priemyslu, poľnohospodárov a producentov potravín.

„Ukázalo sa, že mnohé z rozhodnutí mali dobrý úmysel, ale narazili aj na neochotu ľudí ich akceptovať a nepriniesli efekt,“ doplnil Pellegrini.

Problémom, ktorý priznala podľa slov prezidenta aj predsedníčka EK, je obrovská byrokracia, ktorá aj napriek mnohým snahám na jej zníženie, naďalej zaťažuje jednotlivé členské krajiny. Riešili spolu aj otázku obranno-bezpečnostnej politiky a potrebu jej nového zadefinovania.

Pomoc pri ochrane vzdušného priestoru

Ako Pellegrini informoval, pravdepodobne bude pre túto oblasť určený aj nový komisár a chcú hovoriť v tejto súvislosti aj o spoločných projektoch. Pellegrini informoval predsedníčku aj o tom, že na Slovensku aktuálne absentuje ochrana vzdušného priestoru.

„Aj v negociácii SR vo vzťahu k podpore holandskému premiérovi Markovi Ruttemu, moja podmienka na jeho podporu bol prísľub, že sa ako nový šéf NATO zasadí o to, aby nám niektorý spojenec pomohol chrániť vzdušný priestor protiraketovým systémom,“ uviedol prezident a dodal, že Slovensko je v súčasnosti v odhalenej pozícii a prípadne zblúdila raketa či cielený útok by nevedelo odvrátiť.

Predsedníčku ďalej informoval, že Maroš Šefčovič už dostal poverenie aj vládou a je oficiálnym kandidátom na komisára, ktorý má zastupovať SR. Šefčovič je podľa Pellegriniho uznávaným politikom a vyjadril žiadosť pre predsedníčku, že Šefčovič by si zaslúžil silné ekonomické portfólio.

Videl by ho v oblastiach ako priemysel či energetika alebo oblasť konkurencieschopnosti. Podľa prezidenta by Šefčovič mohol byť aj osobou, ktorá by mala rekalibrovať celý Green Deal.

Slovensko nepovažujú za problémovú krajinu

„Súčasné rokovania o obsadení kľúčových postov v Európskej únii zatiaľ vyzerajú tak, že predsedníčkou EK bude Nemka Von der Leyenová, predsedom Európskej rady Portugalčan António Costa a šéfkou diplomacie eurobloku Kaja Kallasová z Estónska,“ informoval Pellegrini, ktorý sa informoval aj o stave ďalšej platby z plánu obnovy. Ako uviedol, najbližší pondelok by malo byť oznámené splnenie podmienok a následná realizácia platby, čo pre Slovensko znamená 925 miliónov eur.

„Predsedníčka teda avizovala, že vo vzťahu k vyhodnocovaniu podmienok by zatiaľ nemal byť žiadny problém ani žiadne varovanie pre Slovensko. Sledujú, samozrejme, dianie na Slovensku, ale nemá to zatiaľ vplyv na posielanie ďalších platieb z plánu obnovy. Zatiaľ nie sme považovaní za problémovú krajinu,“ uviedol Pellegrini.

Prezident sa vo štvrtok stretne bilaterálne aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, s ktorým má naplánované aj ďalšie stretnutie na samite NATO vo Washingtone v júli.

Ukrajinskému prezidentovi chce priblížiť, čo všetko sa na Slovensku pre podporu Ukrajiny robí, aj keď sa to nemedializuje. Ako podotkol, množstvo munície v rámci českej iniciatívy je opravovanej na Slovensku, čo bolo podľa jeho slov prekvapujúce aj pre predstaviteľov z Česka.