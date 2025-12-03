Pátranie po nezvestnom seniorovi sa skončilo tragicky, polícia ho našla v ťažko prístupnom teréne

Katarína Lörincová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Policajné auto, polícia
Foto: ilustračné, SITA/Diana Černáková
Gelnica Regionálne správy Regionálne správy z lokality Gelnica

Pátranie po nezvestnom seniorovi sa skončilo tragicky. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach na sociálnej sieti, nezvestného 82-ročného muža v stredu našli bez známok života mimo zastavaného územia, v ťažko prístupnom teréne. Polícia o pátraní po štátnom príslušníkovi Maďarska informovala v utorok 2. decembra vo večerných hodinách.

„Nezvestný bol naposledy videný v pondelok (1.12.) na železničnej stanici v Kysaku, kde mal o 20:45 vystúpiť z vlaku EX 525 a kúpiť si lístok do Košíc. Následne o 22:41 nastúpil na vlak smerujúci do Margecian, kde bol naposledy videný v čase 00:20 – 00:25,“ uviedla vtedy. Maďarsky hovoriaci muž bol podľa jej slov dezorientovaný a mal poranenie v oblasti hlavy.

KR PZ v Košiciach po náleze informovalo, že na mieste prebiehali všetky potrebné úkony za účasti policajtov, záchranných zložiek a obhliadajúceho lekára. Presnú príčinu smrti seniora má určiť nariadená pitva.

Firmy a inštitúcie: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
Okruhy tém: Pátranie
