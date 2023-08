Pätina obyvateľov Slovenska by bola za vystúpenie z NATO, najmä ľudia bez maturity a voliči Republiky

Pätina, konkrétne 20,3 percenta, obyvateľov Slovenska je názoru, že by mala budúca vláda navrhnúť vystúpenie SR z NATO. Z toho 11 percent respondentov si myslí, že by to vláda mala spraviť určite, a 9,3 percenta sa domnieva, že by to asi mala spraviť.

Vystúpenie SR z NATO

Až 73,2 percenta opýtaných si myslí, že by budúca vláda nemala navrhnúť vystúpenie SR z NATO, z čoho 58,8 percenta si myslí, že by to vláda určite nemala spraviť a 14,4 percenta respondentov tvrdí, že by to asi nemala spraviť.

Posúdiť to nevedelo 6,1 percenta respondentov. Vyplynulo to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu televízie JOJ 24 Volebná encyklopédia Slovenska. Agentúra vykonávala prieskum od 7. do 14. augusta na vzorke 1 000 respondentov.

Ľudia s najnižším vzdelaním

Ako z prieskumu ďalej vyplynulo, respondenti, ktorí si myslia, že by slovenská vláda mala navrhnúť vystúpenie z NATO, sú ľudia vo veku 50 – 65 rokov, ľudia s najnižším vzdelaním bez maturity, obyvatelia Trenčianskeho, Banskobystrického a Nitrianskeho kraja, výrazne nadpriemerne voliči strán Republika, Slovenská národná strana, Smer-SD a nadpriemerne aj Sme rodina.