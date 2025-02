Parné vlaky, ovčiarstvo aj zdobené kraslice. Kultúrne dedičstvo Slovenska má deväť nových pokladov

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska je bohatší o deväť nových prvkov. Na základe výzvy ministerstva kultúry vyhlásenej 1. februára 2024 bolo podaných celkovo dvanásť nominácií na zápis.

„Po ukončení procesu hodnotenia odborná komisia pre posudzovanie návrhov na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku predložila svoje stanovisko ministerke kultúry Slovenskej republiky, ktorá rozhodla o zápise prvkov Čipkárskô (tradičné jedlo čipkárov), Kraslice zdobené voskovou batikou pomocou trubičky, Železničné parné dedičstvo, Paličkovaná čipka z Gemera, Ručná sklárska výroba, Tradičné ovčiarstvo, Volské záprahy na Sihlianskej planine, Výzdoba ženského čilejkárskeho odevu, Spievanie na zore v Hrušove do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska,“ informoval Slovenský ľudový umelecký kolektív.

Zároveň rozhodla o zápise programu Titul Majster/Majsterka ľudovej umeleckej výroby do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku. V reprezentatívnom zozname je tak zapísaných celkovo 50 prvkov a v Zozname najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku je spolu šesť programov, projektov a aktivít. Slávnostný galaprogram spojený s odovzdávaním osvedčení o zápisoch bude na jar.