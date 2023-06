Parlament zmaril šancu na modernizáciu trestnej politiky, dôvodom bolo predčasné ukončenie schôdze Národnej rady

Parlament zmaril šancu na modernizáciu trestnej politiky. V tlačovej správe to uviedol exminister spravodlivosti Viliam Karas v reakcii na predčasné ukončenie 94. schôdze Národnej rady SR, na ktorej sa malo hlasovať o reforme trestného práva. „Je to poľutovaniahodné zmarenie šance na opravu zlyhávajúcej trestnej politiky. Ide zároveň o zmarenie poctivej práce viac ako stovky odborníkov z celej justície,“ vyhlásil Karas.

Zlyhávajúca trestná politika

Ako bývalý minister vysvetlil, návrh Trestného zákona si získal široké uznanie odbornej verejnosti. V prvom čítaní na májovej schôdzi za neho hlasovalo 127 poslancov. „To, že poslanci už o návrhu nebudú môcť hlasovať v druhom čítaní, znamená, že Slovensko bude naďalej krajinou s vážne zlyhávajúcou trestnou politikou. Budeme naďalej podporovať nezmyselné drakonické tresty, ktoré len plnia väznice a prehlbujú recidívu,“ uviedol Karas s tým, že Slovensko malo na dosah možnosť priblížiť sa trestným právom k štandardom európskej právnej tradície.

„Namiesto toho sa bude len ďalej prehlbovať nedôvera k platnému právu a jeho „kreatívne“ obchádzanie,“ dodal Karas a vyjadril vieru v to, že budúca vláda dostane návrh čo najskôr na rokovanie parlamentu.

Univerzálny trest je nezmysel

Cieľom novely je komplexne upraviť Trestný zákon v súlade s Programovým vyhlásením vlády a potrebami aplikačnej praxe. Rezort spravodlivosti navrhol upustiť od trestu odňatia slobody ako univerzálneho trestu a za vybrané trestné činy by sa malo vyslovene preferovať ukladanie trestov nespojených s odňatím slobody.

Návrh reaguje aj na dlhoročné aplikačné problémy postihovania drogovej trestnej činnosti. Novela zákona by mala sprísniť aj postih jazdy pod vplyvom alkoholu, komplexne by sa mala zmeniť aj právna úprava nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.

Prehodnotenie trestných sadzieb

Prvýkrát od prijatia Trestného zákona by sa mohli zvýšiť hranice vymedzenia spáchanej škody z 266 eur na 500 eur pri hranici malej škody, pričom úmerne sa posúvajú aj ostatné hranice škôd. Schválením zákona by došlo k prehodnoteniu a zosúladeniu trestných sadzieb, najmä trestných činov proti majetku a hospodárskych trestných činov.

Významným cieľom novely zákona je tiež vyzdvihnúť význam restoratívnych prístupov v trestnom konaní, zohľadniť by sa mal postoj páchateľa, ktorý prevzal zodpovednosť za spáchaný trestný čin a spoločne s poškodeným dospejú k vzájomnej dohode na odstránení vzniknutej ujmy.