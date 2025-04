Paríž Saint-Germain sa pred semifinále LM proti londýnskemu Arsenalu spolieha na Dembélého formu - FOTO

Už v utorok 29. apríla sa uskutoční prvé stretnutie semifinále futbalovej Ligy majstrov, v Londýne domáci Arsenal FC vyzve francúzsky veľkoklub Paríž Saint-Germain. Odveta je na programe 7. mája vo francúzskej metropole.

Šance Parížanov na postup do vytúženého finále môžu do veľkej miery závisieť od formy Ousmane Dembélého. Tento útočník, ktorý bol počas prvých troch mesiacov roka najlepších strelcom v európskom futbale, zaznamenal od polovice decembra a do polovice marca až 25 gólov v 20 zápasoch PSG.

Pod vedením trénera Luisa Enriqueho sa Dembélé preorientoval z pozície krídelníka na post stredného útočníka, čo sa ukázalo ako kľúčové pri postup PSG cez anglický FC Liverpool v osemfinále LM. Avšak po návrate z reprezentačnej prestávky s stratil časť svojej efektivity, keď v ostatných siedmich zápasoch za svoj klub skóroval len dvakrát.

Napriek tomu, že hráči PSG v posledných štyroch zápasoch vyhrali len raz, kouč Enrique vyjadril dôveru v Dembélého schopnosti.

Dembélé vlani v októbri prekvapujúco chýbal v zostave PSG v súboji proti Arsenalu, teraz bude chcieť pomôcť svojmu tímu pomstiť prehru 0:2 a zabojovať o postup do finále.

„Najlepšie, čo som urobil, bolo, že som ho v Londýne nepostavil,“ spomína Enrique na rozhodnutie, ktoré viedlo k Dembélého transformácii.

Tím PSG je odhodlaný prekonať aj prekážku v podobe Arsenal a dostať sa do finále. Vlani Parížania nepochodili v semifinále, vyradila ich nemecká Borussia Dortmund. Dembélé, ktorý bol v roku 2019 súčasťou kádra španielskeho FC Barcelony pri semifinálovom vypadnutí s FC Liverpoolom, by mohol byť tento rok vážnym kandidátom na zisk Zlatej lopty, ak hráči PSG získajú vytúženú trofej.