Palestínčania po smrtiacej razii na Západnom brehu vypálili rakety na Izrael, ten odpovedal leteckým útokom

Po smrtiacej razii izraelskej armády v palestínskom meste Nábulus na okupovanom Západnom brehu Jordánu, počas ktorej zahynulo 11 Palestínčanov, vypálili palestínski militanti z Pásma Gazy rakety na južný Izrael a izraelské lietadlo vo štvrtok zasiahlo ciele v Gaze.

Militanti podľa izraelskej armády vypálili vo štvrtok skoro ráno z Pásma Gazy šesť rakiet na juh Izraela. Protivzdušná obrana zachytila päť z nich a jedna dopadla na prázdne pole. Izraelské lietadlo následne zasiahlo niekoľko cieľov v severnej a centrálnej Gaze, vrátane výrobne zbraní a vojenského areálu patriaceho hnutiu Hamas. Z Izraela ani Gazy nehlásia zranených.

Násilnosti na Západnom brehu zvyčajne vyvolajú reakciu od militantov z Gazy, no palestínske organizácie sa zatiaľ neprihlásili k vypáleniu rakiet.

Vláda prisľúbila tvrdý postup

Krviprelievanie na Západnom brehu je podľa agentúry AP jedno z najhorších za uplynulé roky. Izraelská paľba už od začiatku roka zabila desiatky Palestínčanov a palestínske útoky na Izraelčanov zabili 11 ľudí.

Násilnosti sprevádzajú prvé týždne novej izraelskej krajne pravicovej vlády, ktorá prisľúbila tvrdý postup voči Palestínčanom a zaviazala sa zintenzívniť výstavbu osád na území, ktoré Palestínčania žiadajú pre svoj budúci štát.

Medzi 11 obeťami stredajšej operácie v Nábuluse sú podľa zdravotníckych predstaviteľov traja palestínski muži vo veku 72, 66 a 61 rokov a tiež 16-ročný chlapec. Viac ako sto ďalších ľudí utrpelo zranenia. Štyri hodiny trvajúca operácia zanechala aj rozsiahle škody na stáročnom trhovisku v meste Nábulus.

Bola to jedna z najkrvavejších bitiek za takmer rok bojov na Západnom brehu a vo východnom Jeruzaleme a zvýšila pravdepodobnosť ďalšieho krviprelievania. Izraelská polícia oznámila, že je v stave zvýšenej pohotovosti, zatiaľ čo militantná skupina Hamas v Gaze uviedla, že jej „dochádza trpezlivosť“ a ďalšia militantná skupina, Islamský džihád, prisľúbila odvetu.

Izrael chce rozbiť siete militantov

Izrael od série smrteľných palestínskych útokov na jar minulého roka zintenzívnil zatýkanie hľadaných militantov na Západnom brehu Jordánu. Tvrdí pritom, že cieľom týchto razií je rozbiť siete militantov a zabrániť budúcim útokom.

Nezdá sa však, že by razie výraznejšie obmedzovali násilie a v prípadoch, ako bola stredajšia operácia, môžu, naopak, zvýšiť pravdepodobnosť odvety. Izraelská armáda tvrdí, že do Nábulusu vstúpila, aby zatkla troch militantov podozrivých z predchádzajúcich útokov, pričom hlavného podozrivého hľadali v súvislosti so zabitím izraelského vojaka z vlaňajšej jesene.

Podľa údajov agentúry Associated Press tento rok na Západnom brehu a vo východnom Jeruzaleme zabili už takmer 60 Palestínčanov. Izraelská mimovládna organizácia na ochranu práv Be-celem uvádza, že vlani v týchto oblastiach zabili takmer 150 Palestínčanov, čo bol najsmrteľnejší rok od roku 2004. Pri palestínskych útokoch na izraelskej strane zabili približne 30 ľudí.