Ozbrojenci zabili na západe Nigérie najmenej 35 ľudí, počet obetí môže ešte stúpnuť

Najmenej 35 ľudí zahynulo pri útoku ozbrojencov v nigérijskom štáte Kwara na západe centrálnej časti krajiny, oznámili v stredu miestne úrady. Podľa predstaviteľov sa počet obetí môže ešte zvýšiť, keďže ďalšie telá môžu byť nájdené v okolí obce.
„Dnes ráno mi oznámili, že napočítali 35 až 40 tiel,“ povedal pre agentúru AFP miestny poslanec z regiónu Kaiama Sa’idu Baba Ahmed. Útok potvrdila aj polícia, ktorá však presné čísla obetí nezverejnila. Vláda štátu pripísala násilie „teroristickým bunkám“.
Podľa Ahmeda mnoho ďalších ľudí utrpelo strelné zranenia a ušlo do buša. „Mnohí ďalší utiekli do krovia so strelnými poraneniami,“ uviedol s tým, že v teréne môžu byť objavené ďalšie telá.
Strieľali a podpaľovali
Ozbrojenci vtrhli do dediny Woro v utorok približne o 18.00 hod. a počas útoku podpálili obchody aj palác vládcu obce. Miesto pobytu miestneho kráľa zostáva neznáme.
Guvernér štátu Kwara AbdulRahman AbdulRazaq útok odsúdil ako „zbabelý prejav frustrácie teroristických buniek po prebiehajúcich protiteroristických operáciách v niektorých častiach štátu“.
Nigérijská armáda v ostatnom čase zintenzívnila zásahy proti džihádistickým skupinám a ozbrojeným gangom, ktoré sú miestne známe ako banditi, pričom pravidelne informuje o zabití veľkého počtu bojovníkov.
Genocída kresťanov
Bezpečnostná situácia v najľudnatejšej krajine Afriky je pod zvýšeným drobnohľadom aj v zahraničí. Nedávno ju spochybnil aj americký prezident Donald Trump, ktorý hovoril o „genocíde“ kresťanov v Nigérii.
Tieto tvrdenia však nigérijská vláda aj viacerí nezávislí odborníci odmietli s tým, že násilie si vyžaduje obete medzi kresťanmi aj moslimami bez rozdielu.