Otváracie koncerty 77. koncertnej sezóny Slovenskej filharmónie zaznejú vo štvrtok a piatok 16. a 17. októbra 2025

Slovenská filharmónia sa na Otváracích koncertoch novej sezóny predstaví pod taktovkou českého dirigenta Tomáša Braunera, ktorý patrí medzi popredných českých dirigentov svojej generácie. Študoval dirigovanie v Prahe a vo Viedni, pôsobil ako šéfdirigent viacerých orchestrov v Čechách. Od sezóny 2024/2025 je šéfdirigentom Opery Slovenského národného divadla v Bratislave a od aktuálnej sezóny stálym hosťujúcim dirigentom Štátnej filharmónie Košice. Za dirigentský pult Slovenskej filharmónie sa vracia po ôsmich rokoch. Sólistom úvodných večerov bude americký husľový virtuóz Joshua Brown, jeden z najvýraznejších talentov svojej generácie a držiteľ mnohých ocenení, v ktorého interpretácii zaznie Koncert pre husle aorchester D dur, op. 35 Ericha Wolfganga Korngolda.
Slávnostné večery otvorí majestátna skladba Fanfare for the Common Man, ktorú Aaron Copland skomponoval v roku 1942. Od svojej premiéry sa toto dielo stalo ikonickým, znejúcim vo filmoch, televízii a pri mnohých významných príležitostiach. Nasledovať budú hravé a energické Tance z GalantyZoltána Kodálya a Koncert pre husle a orchester D dur, op. 35 Ericha Wolfganga Korngolda, rakúskeho skladateľa narodeného v Brne, ktorý sa po emigrácii do USA stal jedným z najvyhľadávanejších skladateľov filmovej hudby svojej doby. Táto poetika je tiež základom jeho husľového koncertu, ktorý si našiel svoje stále miesto na koncertných pódiách. Skladateľ dielo dedikoval Alme Mahlerovej. Premiérovo ho uviedol v roku 1947 legendárny Jascha Heifetz. My si ho vypočujeme v interpretácii mladého amerického huslistu Joshuu Browna, držiteľa 2. ceny a Ceny publika na Medzinárodnej súťaži Kráľovnej Alžbety v Bruseli v roku 2024, finalistu Medzinárodnej husľovej súťaže Global Music Education 2023 v Pekingu a víťaza s Cenou publika na Medzinárodnej husľovej súťaži Leopolda Mozarta 2019 v Augsburgu. Joshua Brown pravidelne vystupuje po boku svetových orchestrov a objavuje sa na prestížnych festivaloch a koncertných pódiách celého sveta. Hrá na husliach Nicolo Amati zo 17. storočia, ktoré má zapožičané vďaka Mary B. Galvin Foundation a Stradivari Society. Koncert uzavrie Dvořákova8. symfónia G dur, op. 88 v autentickom naštudovaní Tomáša Braunera. Skladateľ ju komponoval v roku 1889 v letnom sídle vo Vysokej, čo sa odrazilo v atmosfére diela. Je plné životnej radosti a prírodných obrazov s prvkami českej a slovanskej ľudovej hudby. Symfónia patrí medzi jeho najznámejšie a najobľúbenejšie, skladateľovi priniesla čestný doktorát na Karlovej univerzite v Prahe. „Chcel som napísať niečo úplne iné než moje predchádzajúce symfónie. Dielo, ktoré bude svieže, jasné a melodické,“ povedal skladateľ. Práve Dvořákova 8. symfónia znela na historicky prvom koncerte Slovenskej filharmónie, ktorý sa konal 27. októbra 1949 v Historickej budove SND pod taktovkou Ľudovíta Rajtera. Koncerty v bratislavskej Redute sa začnú o 19.00.
Koncert s upraveným programom zaznie v sobotu 18. októbra 2025 ako záverečný galakoncert 10. ročníka Lednicko-valtického hudobného festivalu, ktorý nesie názov „Hudba z Nového sveta.“ Slovenská filharmónia ho symbolicky uzavrie Dvořákovou 9. symfóniou „Novosvetskou„, ktorá reflektuje skladateľovo nadšenie z pobytu v Amerike. Program koncertu doplnia rovnako ako v Bratislave diela Aarona Coplanda, Zoltána Kodálya a Ericha Wolfganga Korngolda. Uskutoční sa v Zámockej jazdiarni Valtice o 19.00.
