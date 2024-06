Otvárací ceremoniál odštartoval 30. ročník MFF Art Film

Slávnostným úvodným ceremoniálom sa včera v Košickej Kunsthalle začal jubilejný 30. ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film – najväčšieho a najstaršieho filmového festivalu na Slovensku. Hostia aj organizátori si pri tejto príležitosti zaspomínali na predchádzajúcich 29. ročníkov. Prvý z nich sa uskutočnil v Trenčianskych Tepliciach v roku 1993.

Festival sa vyvíjal a rástol. V roku 2016 sa jeho domovom stala metropola východu – mesto Košice. Tu našli organizátori tie najlepšie podmienky na to, aby sa z festivalu mohol stať dnešný MFF Art Film. Kedysi komorná prehliadka dokumentárnych filmov, ktoré boli premietané len v jednej kinosále, tak vyrástla do podoby, v akej ju poznáme dnes.

Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka hosťom počas večera pripomenul, že Košice sú skutočne filmovým mestom a dôkazom toho je aj virtuálny filmový chodník, vďaka ktorému môžu návštevníci spoznať až 80 lokalít, ktoré sa objavili v 50 slovenských a zahraničných filmoch.

Podporu Art Filmu vo svojom príhovore vyjadril aj primátor mesta Košice Jaroslav Polaček: „Tridsať rokov je naozaj veľa, ale mesto Košice chce novou zmluvou garantovať festivalu ďalších desať rokov. Pomoc, sila a vytrvalosť sú atribúty, ktoré nám napovedajú, že si tento festival musíme chrániť.”

Foto: MFF ART FILM

MFF Art Film vždy navštevovali herecké aj režisérke legendy ako Sophia Loren, Jean-Paul Belmondo, Gérard Depardieu, Roman Polanski či Juraj Jakubisko, ktoré si z neho odniesli honorárne ocenenia Hercova misia a Zlatá kamera. Včera si filmárske ocenenie Zlatá kamera prevzali ďalšie dve významné osobnosti slovenského aj svetového filmu.

Jedným z ocenených je slovenský režisér Miloslav Luther, ktorý tento roku uviedol do kín svoj posledný celovečerný film Spiaci účet: „Je to pre mňa veľká česť. Táto cena patrí aj mojim drahým kolegom, ktorých som za tie roky práce spoznal. Svojim nasledovníkom by som chcel zanechať odkaz: Keď budete stáť pred rôznymi ponukami, príležitosťami a pokušeniami, myslite na to, že raz sa budete pýtať svojho svedomia, čo ste dokázali a v čom zlyhali. Prajem im, aby tých zlyhaní bolo čo najmenej.”

Cenu Zlatá kamera si prevzal aj významný rumunský režisér Cristi Puiu, jeden zo zakladateľov rumunskej novej vlny: „Nie som dobrý v prejavoch. Chcem povedať len pár slov. Neviem presne, aký je môj prínos pre svet filmu, ale viem, že veľký vplyv na to, kým dnes som, mali moji rodičia, a preto túto cenu venujem im.”

Organizátori si počas slávnostného večera uctili pamiatku herca a do dnešných dní jediného prezidenta Art Filmu Milana Lasicu, ktorému vlani udelili čestné ocenenie Hercova misia. Poctu venovali aj Ctiborovi Bachratému, dvornému fotografovi Art Filmu, ktorý bol s festivalom od jeho začiatkov. V rámci sprievodného programu budú mať návštevníci príležitosť vidieť výberovú výstavu jeho festivalových fotografií.

Otvárací ceremoniál odštartoval jednu z najväčších filmových udalostí v našej krajine. Košice sú v týchto dňoch slovenským mestom filmu, pretože MFF Art Film 2024 prinesie množstvo exkluzívnych filmových premiér, odborných prednášok, masterclassov a bohatý sprievodný program.

Foto: MFF ART FILM

