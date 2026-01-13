Otvára sa Chrám kostí. A v krajine po konci sveta už nie je vírus tou najhoršou pohromou

28 rokov potom: Chrám kostí (28 Years Later: The Bone Temple) nadväzuje na predchádzajúci film a pokračuje v tom, čo táto séria vie najlepšie: v záplave adrenalínu a skvelej filmárčiny núti k zamysleniu, čo z nás zostane, keď prestanú platiť pravidlá.
Trailer:
Druhá časť trilógie obstojí ako samostatná kapitola. Režisérsku taktovku sebavedomo preberá Nia DaCosta (Candyman) a podľa Dannyho Boyla ide o „dokonalú voľbu“. DaCosta sa nesnaží kopírovať jeho štýl – ide vlastnou cestou a posúva svet série do ešte temnejších, intenzívnejších polôh. Scenár opäť napísal Alex Garland.
„Koncept vírusu zúrivosti nám dáva príležitosť hovoriť o ľudskosti,“ hovorí DaCosta. „Tento film skúma podstatu zla. Kto v skutočnosti spôsobuje väčšie škody – infikovaní či preživší?“
Prvé reakcie hovoria jasne: „K***a áno! Absolútne epické.“ „Ralph Fiennes je úžasný. Jack O’Connell naháňa hrôzu. Posledných 20 minút som sa usmieval ako idiot.“ Niektorí diváci dokonca film považujú za „jeden z najlepších hororov posledného desaťročia.“
Dva svety. Môže si mladý Spike medzi nimi vyberať?
A o čo vlastne v znepokojivej novinke ide? Svet po katastrofe rozdelí na dve úplne odlišné reality a mladý Spike (Alfie Williams) rozdiel medzi nimi bolestne zakúsi na vlastnej koži. Na jednej strane je pokojný humanista Dr. Kelson (Ralph Fiennes) a na druhej charizmatický vodca kultu Jimmy Crystal (Jack O’Connell).
Kelson verí, že aj v krajine po apokalypse sa dá urobiť niečo zmysluplné, a tak z pozostatkov obetí nákazy buduje pietny monument, ktorý sa stáva oázou pokoja a ľudskosti. Prekvapivo sa zblíži s mohutným smrtiacim alfom Samsonom. Snaží sa zistiť, či v duši a mysli infikovaného človeka stále prežíva aspoň kúsok vrodenej ľudskosti, a poodhalí možnosti, ako vírus poraziť. Jeho snahu však paradoxne ohrozujú preživší. Šialení vyznávači diabla. A tak sa podujme na nečakanú úlohu, za zvukov Iron Maiden.
DaCosta zdôrazňuje, že Chrám kostí je film stvorený pre silné reproduktory a čo najväčšie plátno. A hoci je to celé silná audiovizuálna jazda, jadro zostáva nepríjemne ľudské: kde presne sa v tomto svete končí prežitie a začína zlo. Pre fanúšikov série je to navyše návrat k jej koreňom – pri filme je ako výkonný producent podpísaný Cillian Murphy, tvár úplne prvej snímky, ktorý by sa v novinke mal objaviť tiež.
Film 28 rokov potom: Chrám kostí príde do slovenských kín 15. januára 2026.
