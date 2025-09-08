Otec s deťmi na úteku prišiel o život pri prestrelke s políciou

Novozélandský otec Tom Phillips, ktorý takmer štyri roky unikal so svojimi tromi deťmi, bol v pondelok zabitý pri prestrelke s políciou v oblasti Waikato na Severnom ostrove.
Phillips utiekol so svojimi deťmi v decembri 2021 po hádke s bývalou partnerkou. Jeho prípad zaujal širokú verejnosť, najmä v regióne Waikato a meste Marokopa, kde sa predpokladalo, že sa skrýva.
Napriek viacerým pozorovaniam, vrátane záberov z kamier, ktoré ho zachytili pri vlámaní do obchodu minulý mesiac, sa rodine dlhodobo darilo vyhýbať zadržaniu.
Polícia uviedla, že Phillips bol zabitý po tom, čo postrelil policajta do hlavy a ramena počas zásahu pri podozrení na vlámanie. Postrelený policajt bol letecky prevezený do nemocnice a podstúpil operáciu. Jeho stav je kritický, no podľa úradov by nemal byť mimo ohrozenia života.
Pri prestrelke bolo s Phillipsom aj jedno z jeho detí, ktoré bolo zadržané. Ostatné dve deti našli po celodennom pátraní na odľahlom táborisku v lese. Všetky tri deti, vo veku približne 9, 10 a 12 rokov, sú v poriadku.
Dvaja policajti, ktorí si želali zostať v anonymite, uviedli, že sa obávali smrteľnej prestrelky.
Polícia predpokladala, že Phillips mal sieť podporovateľov, ktorí mu poskytovali jedlo a ubytovanie, a preto sa vyhýbala rozsiahlej akcii, aby neohrozila bezpečnosť detí.
V ostatných týždňoch sa však táto podpora zrejme zmenšila, čo viedlo k odvážnejším krádežiam.
Matka detí, známa ako Cat, vyjadrila úľavu, že sa jej nočná mora skončila, a požiadala o rešpektovanie súkromia rodiny počas ich „reintegrácie do stabilného a láskavého prostredia po dlhom a náročnom období“.