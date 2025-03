Osudy jednej rodiny počas I. svetovej vojny. Dcéry továrnikovej vily

Impozantné sídlo. Ničivá vojna. Srdce plné nádeje.

Je tu druhý diel nádhernej rodinnej ságy Továrnikova vila, ktorý vás zavedie do obdobia prvej svetovej vojny. A opäť je to emotívny príbeh z honosného domu bohatého tkáčskeho továrnika, v ktorom nechýba romantická linka a tajomstvá, ktoré postupne vychádzajú na povrch.

Teraz je tu pokračovanie s názvom Dcéry továrnikovej vily .

Augsburg 1916.

Zúri prvá svetová vojna a sídlo továrnickej rodiny Melzerovcov sa zmenilo na lazaret. Paul bol spolu s ostatnými mužmi nútený narukovať na front a ponechať Marie vlastnému osudu. Do továrnikovej vily naďalej prichádzajú ranení, o ktorých sa treba postarať, a pozornosť si vyžaduje aj rodinný podnik. Marie sa nezľakne žiadnej výzvy a so švagrinami Elisabeth a Kitty sa pustí do neľahkého boja za zachovanie melzerovského dedičstva.

Všetkých však zasiahne nečakaná a hrozná správa. Paula zajali a nádej na jeho oslobodenie je mizivá. V týchto ťažkých časoch do vily prichádza Paulov priateľ, elegantný a šarmantný Ernst von Klippstein, ktorý čoraz častejšie vyhľadáva Mariinu spoločnosť.

Vypočujte si úryvok.

Číta Vlado Kobielsky:

Dcéry továrnikovej vily je vydarená kronika jednej rodiny, pohnuté spoločenské a politické okolnosti, problémy v samotnej rodine aj ich podniku, z ktorého všetci žijú. Ideálne čítanie pre ženy, ale aj mužov. Autorka výborne vykreslila okrem samotnej vojnovej atmosféry aj rodinné vzťahy. Postavy sa vyvíjajú, lepšie ich spoznávame, najmä ženské hrdinky. Vidíme, ako vtedy zmýšľali, aké bolo postavenie žien a ako vplývali na ľudí a rodiny vojnové udalosti. Autorka pridáva do príbehu aj detaily ako je móda, či kultúra, čo dodáva na autentickosti príbehu.

Anne Jacobsovej, autorke série úspešných historických románov a exotických ság, sa trilógiou Továrnikova vila splnil dávny sen – predstaviť osudy jednej rodiny na pozadí moderných nemeckých dejín v rokoch tesne pred, počas a po prvej svetovej vojne (1923 – 1925).

Z nemeckého originálu Die Töchter der Tuchvila (Blanvalet Verlag a division of Verlagsgruppe GmbH, München, Germany 2015) preložila Martina Šturcelová.

Milan Buno, knižný publicista

Informačný servis