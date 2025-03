Osud nezlomenej ženy na divadelných doskách. Známa – neznáma Dalma: príbeh lásky a totalít v projekte Metropolka

Medzinárodný deň žien je príležitosťou na oslavu žien v rôznych oblastiach života – od politiky a vedy až po šport či umenie. Divadlo, ktoré prináša na divadelné dosky príbehy žien, zohráva v tomto kontexte významnú úlohu.

„Medzinárodný deň žien nám pripomína, aký dôležitý je boj za rovnosť, spravodlivosť a slobodu pre ženy po celom svete. Divadlo zohráva v tomto procese nezanedbateľnú úlohu tým, že dáva priestor ženským príbehom a ženským hlasom. Skrze hry, ktoré oslavujú ženy, ukazujú ich silu, krehkosť, ambície, bolesti, ale aj víťazstvá, sa stáva nielen zrkadlom spoločnosti, ale aj nástrojom na jej zmenu,“ hodnotí riaditeľ divadla Radovan Michalov.

Ženy na doskách Spišského divadla

Spišské divadlo, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, divákom prináša rôznorodé ženské príbehy v rôznych spracovaniach. Či je to komédia Všetko o ženách, ktorá ponúka pohľad do ženskej duše, komorná inscenácia My a tí druhí, kabaret Edith, alebo zdramatizovaný román Šeptuchy.

Aj najaktuálnejší počin Spišského divadla je venovaný silnej ženskej osobnosti. Pripravovaná inscenácia Metropolka sa sústreďuje na totality v 20. storočí a prináša strhujúce životné príbehy, z ktorých osobitne vyniká osud herečky Dalmy Holanovej Špitzerovej. Práve táto silná žena sa stala ústrednou postavou pripravovanej dokumentárnej drámy.

Osudové životné okamihy

Jej detstvo v Liptovskom Mikuláši sa skončilo na jar v roku 1942, keď sa začali transporty zo Slovenského štátu do vyhladzovacích táborov. Dalma mala vtedy iba 17 rokov. Život jej pripravil veľa ťažkých chvíľ: útek do Maďarska, zatknutie v Budapešti, internačný tábor v Užhorode, zberný tábor v Novákoch, účasť v Slovenskom národnom povstaní, smrť rodičov a súrodencov, arizovaný byt, neskôr vyhadzov z Tatra revue, aj z televízie. Okamihy, ktoré by mnohých zlomili a doviedli k zatrpknutiu. Nie však Dalmu Holanovú Špitzerovú. „Bola vždy usmiata, upravená, v dobrej nálade. Napriek tomu, čo prežila, v tomto bola kúzelná, že sa jej to vôbec neodrazilo na duši, ani na tele. Ten optimizmus ju preniesol cez holokaust aj komunizmus. Vždy bola za dámu,“ spomína na starú mamu novinár a stand-up komik Michael Szatmary.

Herečka – najlepšia stará mama

Ako vnuk má na ňu tie najkrajšie spomienky: „Bola môj najväčší fanúšik. Všetko, čo o mne vyšlo, každú zmienku, si odložila. Bol som jej jediný vnúčik a ona bola veľmi starostlivá, Čokoľvek som vyviedol, skonštatovala, že to je vina tých ostatných, lebo ja som najlepší na svete. Pre mňa to bola najlepšia stará mama akú som mal. Iný pohľad môže mať moja mama, ktorá ako dieťa bola často sama. Dalma hrala v divadle, dedo bol spisovateľ a bohém, ktorý vôbec nebol doma, takže mama bola zväčša sama. Ani neviem, či vôbec vedeli, kam chodí do školy. To sa zmenilo až po šesťdesiatom ôsmom roku, keď obaja dostali stopku a až do revolúcie nemohli nič robiť.“

Odkaz? Nikdy sa nevzdať!

Dalmu Holanovú Špitzerovú nezlomil ani fašistický, ani komunistický režim. Pomohla jej veľká vnútorná sila a podľa Michaela Szatmaryho aj milované herectvo: „V prvom rade bola herečka. A tak hrala stále. Myslím, že aj v ťažkých chvíľach, napríklad počas holokaustu, bola v role a to je pomohlo prežiť.“

Dalma Holanová-Špitzerová zomrela 21. januára 2021. Ešte predtým, v roku 2016, jej prezident Andrej Kiska udelil najvyššie štátne vyznamenanie.

Príbeh silnej a nezávislej slovenskej herečky prinesie čoskoro Spišské divadlo. Ako vníma jej odkaz vnuk Michael Szatmary a čo dostal od starej mamy? „Dalma bola človek, ktorý sa nikdy nevzdal. Ona sa skutočne nikdy nevzdala. Vždy bola nad vecou a ja som v tom veľmi podobný a myslím, že aj moja mama. Takže nevzdať sa a zároveň nezaoberať sa nepodstatnými maličkosťami a neriešiť hlúposti. Napokon – živí ma humor, takže niečo som zrejme zdedil,“ hovorí známy slovenský stand-up komik.

Metropolka – príbeh vnútornej slobody

Pripravovaný projekt Metropolka v réžii Viktora Kollára prinesie pohľad na totalitné režimy 20. storočia. Inscenácia s prvkami dokumentárneho divadla a kabaretu so živou kapelou zachytáva etapy zo života nezlomnej ženy poznačeného dvomi totalitami. Dalma Holanová Špitzerová za Slovenského štátu unikla židovským transportom, neskôr jej komunisti zakázali hrať. Napriek tomu je jej životný osud príbehom odhodlania, odvahy, ľudskosti a lásky.

Premiéra inscenácie Metropolka v Spišskom divadle je naplánovaná na začiatok mája.

