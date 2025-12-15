OSN žiada prepustenie zhruba desaťtisíc ľudí svojvoľne zadržiavaných v Eritrei

Organizácia Spojených národov (OSN) vyzvala v pondelok na bezpodmienečné prepustenie približne desaťtisíc ľudí svojvoľne zadržiavaných v Eritrei vrátane politikov, novinárov a študentov.
Krajine Afrického rohu vládne od získania nezávislosti od Etiópie v roku 1993 železnou rukou 79-ročný prezident Isaias Afwerki, pričom krajina sa v ukazovateli dodržiavania ľudských práv nachádza na spodných priečkach.
Naliehavá výzva
„Nedávne prepustenie 13 Eritrejčanov po takmer 18 rokoch svojvoľného zadržiavania je povzbudivý vývoj,“ uviedol vo vyhlásení hovorca Úradu vysokého komisára OSN pre pre ľudské práva (OHCHR) Seif Magango.
„Vyzývame úrady, aby bezpodmienečne prepustili všetky osoby, ktoré sú stále svojvoľne zadržiavané v celej krajine, vrátane bývalých vysokých vládnych úradníkov skupiny G11, ktorí boli zadržaní v roku 2001 po tom, čo vyzvali na reformy v štátnej správe,“ dodal Magango.
Mimovládna organizácia Human Rights Concern-Eritrea (HRCE) minulý týždeň privítala prepustenie 13 ľudí vrátane bývalého olympionika a bývalých policajtov, ktorí boli uväznení bez obvinenia, súdneho procesu alebo prístupu k právnym službám.
Zadržiavajú politikov aj športovcov
HRCE takisto uviedla že počas zadržiavania vo väznici Mai Serwa neďaleko eritrejského hlavného mesta Asmara boli niektorí z nich zatvorení v kovových kontajneroch, kde teploty kolísali medzi extrémnym horkom a mrazom.
Nesúhlasné hlasy v krajine s približne 3,5 milióna obyvateľmi miznú v trestaneckých táboroch a civilisti čelia brannej povinnosti alebo núteným prácam.
„Odhaduje sa, že v Eritrei je svojvoľne zadržiavaných viac ako desaťtisíc ľudí vrátane politikov, novinárov, kňazov či študentov,“ povedal Magango. „Náš úrad je pripravený pokračovať v spolupráci s eritrejskými úradmi s cieľom zabezpečiť, aby Eritrea plne dodržiavala svoje medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv, dodal.“