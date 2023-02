Oscarová Cate Blanchett stvárnila jednu z najslávnejších dirigentiek sveta. Do kín prichádza mimoriadna Tár

Oscarová herečka Cate Blanchettová zažiari v úlohe Lydie Tár, jednej z najslávnejších dirigentiek na svete. Tár je pôsobivou štúdiou človeka, ktorý zistí, že dirigovať obrovský orchester môže byť paradoxne oveľa jednoduchšie ako dirigovať vlastný život. Snímka Tar prichádza do slovenských kín 23. februára.

„Tento scenár bol napísaný pre jedinú umelkyňu, Cate Blanchettovú. Ak by rolu odmietla, film by nikdy neuzrel svetlo sveta. Diváci zrejme nebudú prekvapení. Nás však dokázala prekvapiť, priam zaskočiť, svojimi nadľudskými schopnosťami. Je to jej film v každom ohľade,“ rozplýva sa nad talentom svojej hviezdy režisér Todd Field (drámy Ako malé deti a V spálni).

Dirigentka Lydia Tár je na svojom absolútnom tvorivom vrchole. Siedmy rok diriguje prestížny nemecký orchester, pripravuje vydanie knihy a uvedenie Mahlerovej piatej symfónie, ktorá má byť vrcholom hudobnej sezóny. Lydia pôsobí sebavedomo, sebaisto, dominantne a mocne. Pod touto zdanlivo pevnou maskou sa však skrýva normálny človek so svojimi obavami, neistotami, túžbami a potrebami. Kým s dirigentskou paličkou v ruke si Lydia stojí za každým svojím rozhodnutím, keď opustí orchestrálne pódium, často stráca pevnú pôdu pod nohami. Niekedy len mierne, inokedy fatálne. Mimo pódia jej život tvorí dlhodobý vzťah s berlínskou koncertnou majsterkou Sharon Goodnowovou (Nina Hoss), s ktorou vychováva adoptovanú sýrsku dcéru Petru (Mila Bogojevich) v modernom berlínskom dome. Tár má blízko k svojmu mentorovi a predchodcovi Andrisovi Davisovi (Julian Glover), ktorý jej pomáha orientovať sa v spletitých úskaliach jej pozície. A ona sama je mentorkou Francescy Lentini (Noémie Merlant), svojej mladej asistentky, ktorá dúfa, že jedného dňa bude mať vlastnú dirigentskú dráhu.

„Tár je vlastne veľmi záhadná postava. O to ťažšie bolo pre mňa nájsť s ňou momenty, ktoré by divákom umožnili napojiť sa na ňu a s porozumením nahliadnuť do jej videnia sveta. Ako ju majú spoznať, keď ona sama seba nepozná,“ hovorí hlavná predstaviteľka, ktorá sa na úlohu svojho života svedomito pripravovala. „S Cate sme na filme začali spolupracovať v septembri 2020,” povedal Field, „Počas prípravy naň nakrúcala dva ďalšie filmy. Cez deň sa venovala im a v noci mi telefonovala a niekoľko hodín sme pracovali. Naučila sa hovoriť po nemecky, hrať na klavíri… – áno, je to Cate, kto hrá! Hrá každý tón. Cate toho za rok práce na filme stihla viac, ako by samotná Lydia Tár stihla za 25 rokov. Po celodennom nakrúcaní išla rovno na hodinu klavíra či nemčiny.”

Cate Blanchettová získala za úlohu Lydie Tár niekoľko prestížnych ocenení vrátane ceny za najlepšiu herečku na filmovom festivale v Benátkach. Film má zároveň šesť nominácií na Oscara: za najlepšiu herečku v hlavnej role, najlepší film, najlepšiu réžiu, najlepší scenár, najlepší strih a najlepšiu kameru.

