Országh po prehre so Švajčiarmi: Máme na čom pracovať, boli slušné veci i hluché miesta

Slovenskí hokejisti začali prípravu na majstrovstvá sveta vo Švédsku a Dánsku dvojicou medzištátnych stretnutí proti Švajčiarom.

Napriek tomu, že sme zakaždým viedli, tak víťazstvo z toho nebolo. Skončila sa tak desaťzápasová víťazná šnúra a prvý raz sme ostali zdolaní v aktuálnej sezóne.

Rozhodovať muselo až predĺženie, kde sa presadil domáci Dario Rohrbach. Rybár však po návrate do reprezentácie predviedol skvelé zákroky a viackrát nás podržal.

Matej Kašlík strelil dva góly a očkom poškuloval aj po hetriku, ktorý sa mu však napokon nepodarilo dosiahnuť.

Libor Nemec, obranca SR – zdroj JOJ Plus: „Bol to dobrý a vyrovnaný duel, mal vysoké tempo. Rozhodlo, že sme nespravili záverečný krok a súper áno. Som rád, že som dostal šancu na prvý zápas v reprezentácii. Chceme sa tlačiť do bránky a hrať jednoduchý hokej.“

Vladimír Országh, dočasný tréner SR – zdroj JOJ Plus: „Bol to dobrý zápas. Boli tam chyby, ale to k tomu patrí. Škoda, viedli sme a vždy nás dotiahli, v predĺžení sme spravili chybu. Získali sme však cenné skúsenosti. Bolo tam veľa slušných vecí, ale najmä v druhej tretine veľa hluchých miest. Máme na čom pracovať. Keď vedieme, mali by sme to udržať.“