Organizátorské zlyhanie vo Francúzsku. Cyklisti hromadne odstúpili z pretekov

K obrovskému zlyhaniu organizátorov došlo na cyklistických pretekoch Etoile de Besseges vo Francúzsku. Počas každej z prvých troch etáp 55. ročníka tradičného podujatia sa totiž na trati objavilo motorové vozidlo, ktoré tam nemalo čo robiť. Takmer nikoho tak neprekvapuje, že jednotlivým tímom a jazdcom po treťom takomto incidente došla trpezlivosť. Takmer polovica pelotónu sa rozhodla z pretekov odstúpiť.

Už v prvej etape sa museli prekvapení pretekári jedenásť kilometrov pred cieľom vyhýbať kamiónu. Pred dojazdom druhej etapy ich zasa prekvapilo protiidúce auto, ktoré síce stihlo pred pelotónom vycúvať na vedľajšiu cestu, no zmätok v balíku spôsobil hromadný pád, ktorý pre zranenie vyradil belgického cyklistu Maxima Van Gilsa.

Usporiadatelia dostali od Asociácie profesionálnych cyklistov (CPA) posledné varovanie. Lenže ani to nepomohlo. Organizátori nedokázali správne uzavrieť trať ani v tretej etape a cyklisti sa krátko po štarte nechcene stretli s automobilom na kruhovom objazde.

To už bola posledná kvapka. Desať tímov a celkovo 63 jazdcov, sa rozhodlo v pretekoch nepokračovať. „Považujeme to za neprijateľné a rozhodli sme sa nepokračovať v etape, pretože uprednostňujeme bezpečnosť našich pretekárov,“ vysvetľoval tím Soudal Quick-Step v oficiálnom vyhlásení.

Ráznou reakciou, odstúpením, sa prezentovalo aj vedenie domáceho tímu Unibet, ktorého súčasťou je aj Tomáš Kopecký zo Slovenska. Jeho tímový kolega Axel Huens pre francúzsky denník Ouest-France povedal: „CPA organizátorov varovala. Ešte jeden problém a končíme. Hneď na začiatku etapy sme však narazili na ďalšie auto. Hlasovali sme, traja jazdci zastupujúci pelotón chceli zastaviť. Mali sme zastaviť, ale usporiadatelia si urobili, čo chceli. Vyhrážali sa nám, že preteky definitívne zmiznú, pokiaľ sa znovu nerozbehneme. Ale nechápem, že nám vôbec mohli dať na výber. Buď mali skončiť všetci, alebo nikto,“ reagoval Francúz na fakt, že 78 pretekárov napokon došlo až do cieľa.

„Nie sme tu od toho, aby sme obťažovali usporiadateľov, ale treba povedať, že takéto incidenty sú nebezpečné. Keď vyjde auto zo zákruty, hrozí to najhoršie. Nemali by sme čakať na smrť,“ doplnil Huens.

Odstúpil aj priebežný líder Paul Magnier z Quick-Stepu, do žltého trička sa po piatkovom triumfe v špurte prezliekol Belgičan Arnaud de Lie, ktorý pokračoval napriek tomu, že drvivá väčšina jeho kolegov z tímu Lotto sa rozhodla skončiť.

UCI statement regarding two incidents involving motor vehicles at l'Étoile de Bessèges – Tour du Gard

