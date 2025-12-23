Organizátori ZOH 2026 vyriešili problém s umelým snehom v lyžiarskom areáli v Livignu

Organizátori zimných olympijských hier 2026 oznámili, že vyriešili technický problém s výrobou umelého snehu v Livignu, kde sa budú konať súťaže v snoubordingu a akrobatickom lyžovaní.
„Výroba snehu mala začať 20. decembra, no 12. decembra v noci došlo k prasknutiu potrubia,“ vysvetlil Fabio Massimo Saldini, generálny riaditeľ spoločnosti SiMiCo, ktorá zabezpečuje olympijské zariadenia. „Po piatich dňoch sme problém odstránili, výrobu snehu sme urýchlili a dodržali sme plánovaný termín začiatku.“
Saldini potvrdil, že denne dokážu vyprodukovať 28-tisíc metrov kubických snehu, pričom všetkých 53 snežných diel je plne funkčných a dokážu vyprodukovať 3 500 metrov kubických snehu za hodinu. Doteraz systém vyprodukoval približne 160-tisíc metrov kubických snehu.
Voda na výrobu snehu pochádza z nádrže Monte Sponda s kapacitou 203-tisíc metrov kubických, ktorej výstavba za 21,7 milióna eur bola dokončená koncom novembra.
Saldini potvrdil záväzok dokončiť prípravy do 20. januára, aby sa následne do 25. januára mohli uskutočniť testovacie preteky. „Všetky problémy, ktoré vznikli, boli úspešne vyriešené bez následkov,“ dodal.
Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) však vyjadrila nespokojnosť s oneskoreniami v prípravách, najmä v Livignu. Prezident FIS Johan Eliasch počas pretekov Svetového pohára v alpskom lyžovaní vo Val d’Isere uviedol, že „tieto oneskorenia sú nevysvetliteľné“ a vyzval taliansku vládu a regióny, aby urýchlili práce.