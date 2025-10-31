Opitý vodič šiel autom po hlavnej ceste len na ráfiku

Policajná hliadka v Českých Budějoviciach si nemohla nevšimnúť auto značky Volvo, ktoré išlo po hlavnej ceste s jedným kolesom bez pneumatiky, čiže na ráfiku. Po zastavení 66-ročného vodiča policajti zistili, že pred jazdou pil alkohol. Informuje o tom web Novinky.cz.
O prípade informoval v piatok hovorca juhočeskej polície Milan Bajcura. „V sobotu 18. októbra pred 19. hodinou si policajti všimli pomaly idúce osobné vozidlo značky Volvo XC60, ktorého pravé predné koleso nemalo pneumatiku a išlo len len na disku,“ konštatoval hovorca.
Muž, ktorému nevadilo, že jeho auto nemá na kolese pneumatiku, nadýchal 1,5 promile. Policajti mu na mieste zakázali ďalšiu jazdu a auto dali odtiahnuť mimo komunikácie.