Opitého muža v lietadle vystrašili turbulencie, chcel vtrhnúť do kokpitu a prevziať riadenie

Utorňajší let britských aeroliniek EasyJet z Londýna do Grécka musel núdzovo pristáť v nemeckom Mníchove po tom, ako sa jeden z cestujúcich pokúsil vniknúť do kabíny pilotov. Ako referuje web Mail Online, problémy na palube údajne začali po tom, čo lietadlo vystúpilo do cestovnej hladiny a zasiahli ho turbulencie.

Pasažier posilnený alkoholom

Tie rozhodili jedného z pasažierov, údajne značne posilneného alkoholom. Chcel preto vniknúť do kokpitu a prevziať riadenie lietadla. V jeho ceste do pilotnej kabíny mu však zabránili palubní sprievodcovia.

Tí ho, v spolupráci s jedným z cestujúcich, zvalili na zem a znehybnili. Piloti medzitým vyhlásili stav núdze a následne pristáli na letisku v nemeckom Mníchove.

Video sa objavilo aj na TikToku

Tam už na previnilca čakala polícia, ktorá si ho od posádky lietadla prevzala do svojej starostlivosti. Video z paluby lietadla sa následne objavilo na sociálnej sieti TikTok.

Zvyšok cestujúcich však čakala noc v Mníchove. Do svojho cieľa na ostrove Kos v Egejskom mori sa tak dostali až v stredu večer.