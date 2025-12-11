Operný svet smúti, zomrel tenorista František Livora

V Opere SND začal účinkovať už počas štúdia na Vysokej škole múzických umení.
Kristína Valovičová
Redaktorka domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Sviečka, úmrtie
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Slovensko Iné správy Iné správy z lokality Slovensko

Operný svet smúti, zomrel známy tenorista František Livora. O jeho úmrtí informovalo Slovenské národné divadlo (SND), v ktorom Livora pôsobil dlhé roky ako sólista. František Livora bol rodákom zo Žiliny. Narodil sa 2. augusta 1936 a vyštudoval spev na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V Opere SND začal účinkovať už počas štúdia.

Pôsobenie od roku 1969

Prvú ponuku na angažmán dostal zo Štátneho divadla v Košiciach a vzápätí sa stal sólistom Opery v nemeckom Magdeburgu. Nasledovali ponuky z ďalších nemeckých divadiel,“ pripomenulo SND.

S Operou SND začal spevák spolupracovať v roku 1969. V rokoch 1979 – 81 bol sólistom Opery v Brémach. V SND pôsobil 25 rokov a naštudoval mnoho postáv, ako napríklad Yannakos (Grécke pašie), Ferrando (Così fan tutte), Idomeneo (Idomeneo), Don Ottavio (Don Giovanni), Alfredo (La traviata), Radames (Aida), Vojvoda (Rigoletto), Florestan (Fidelio), Herman (Piková dáma), Don José (Carmen), Ondrej (Krútňava), Svätopluk mladší (Svätopluk), Jeník (Predaná nevesta), Princ (Rusalka), Erik (Blúdiaci Holanďan), Achilles (Ifigénia v Aulide), Sergej (Katarína Izmajlovová), Hauk-Šendorf (Vec Makropulos), Pedro (Nížina), Laca Klemeň (Její pastorkyňa) či Lenskij (Eugen Onegin).

Pedagogická kariéra

So speváckou kariérou sa rozlúčil veľkoryso – titulnou postavou vo Verdiho Otellovi,“ doplnilo SND. František Livora sa po ukončení speváckej dráhy stal pedagógom. Pôsobil na viacerých školách a v zboroch. SND doplnilo, že aj jeho manželka Zlatica Livorová bola významná hlasová pedagogička, pričom aj ich dcéra Dagmar pokračuje vo vokálno-pedagogickej tradícii svojich rodičov.

Milovníci opery si spomínajú na umelcov nádherný tenor s kovovým leskom, na postavy, ktoré ozvláštnil a dotvoril svojím osobnostným prejavom. Študenti oceňovali stretnutia s rodinou Livorovcov, ktorej sa stali priam súčasťou a ktorej sú vďační za odkrývanie krásy sveta opery a umenia,“ uzavrelo SND.

Firmy a inštitúcie: Slovenské národné divadlo
Okruhy tém: Úmrtie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk