Operátor UPC pridal do ponuky stanicu JOJ Šport 2

Operátor UPC opäť rozšíril ponuku športových staníc v programovej ponuke. Do svojej TV ponuky pridal stanicu JOJ Šport 2, ktorú zákazníci UPC televízie nájdu v najvyššej HD kvalite a v základnom programovom balíčku na všetkých platformách, teda v ponuke digitálnej káblovej TV, ako aj v ponuke UPC TV aplikácie. Nová športová stanica sa im zobrazí automaticky na kanálovej pozícii č. 17 a bez nutnosti reštartu prijímacieho zariadenia.
JOJ Šport 2 dopĺňa širokú ponuku športových staníc UPC televízie, ktorá obsahuje spolu až 15 športových staníc: STVR Šport, JOJ Šport 1, JOJ Šport 2, SPORT 1, SPORT 2, Eurosport 1, Eurosport 2, Nova Sport 1, Nova Sport 2, Auto Motor Sport, Golf Channel, Extreme Sports, M4 Sport, FightBox a Fast&FunBox, všetky v HD kvalite.
Diváci vo vysielaní JOJ Šport 2 nájdu množstvo atraktívnych športových priamych prenosov z domácich a medzinárodných súťaží, líg a turnajov. Začnúc hokejom, cez futbal, lyžovanie, krasokorčuľovanie, basketbal, volejbal, až po menšinové športy, vrátane juniorských súťaží. Viac informácií o programovej ponuke UPC televízie záujemcovia nájdu na https://shop.upc.sk/sk/predstavujeme-upc-tv
O digitálnej a internetovej televízii od UPC
Záujemcovia o televízne služby od UPC si môžu vybrať spomedzi viac než 200 staníc všetkých žánrov, vrátane viac než 120 staníc v HD kvalite. Okrem bohatej programovej ponuky a vysokej kvality obrazu a zvuku, diváci vysoko hodnotia najmä celý rad funkcií, ktoré zvyšujú užívateľský komfort a ponúkajú úplne nový zážitok zo sledovania televízie, ako je napr. sedemdňový TV Archív, ktorý je dostupný na viac než 160 staniciach. Výhody a prednosti digitálnej televízie od UPC umocňuje aj UPC TV aplikácia, ktorú každý TV zákazník získava bezplatne ako bonus. Vďaka nej je UPC televízia dostupná všade na Slovensku, aj v sieťach iných operátorov, ako aj vo všetkých krajinách Európskej únie.
Informačný servis