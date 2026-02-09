OMV Slovensko má od 1. januára 2026 novú retail manažérku

Spoločnosť OMV Slovensko oznamuje zmenu vo vedení retailového segmentu.
Foto: OMV
Od 1. januára 2026 prebrala zodpovednosť za vedenie siete čerpacích staníc OMV Slovensko Elisabeth Cigler, ktorá prichádza s bohatými medzinárodnými skúsenosťami priamo z rakúskeho OMV.

Elisabeth Cigler pôsobí v skupine OMV v Rakúsku takmer 20 rokov, počas ktorých zastávala viaceré manažérske pozície. Významnú časť svojej kariéry venovala vedeniu non-fuel segmentu, vrátane gastro konceptov a doplnkových služieb pre zákazníkov. V modernom retailovom modeli čerpacích staníc zohráva táto oblasť kľúčovú úlohu a prináša významné inovácie, na ktorých chce značka OMV Slovensko stavať aj v budúcnosti.

„Mojou ambíciou je nadviazať na doterajší pozitívny rozvoj siete OMV na Slovensku a ďalej posilňovať silnú orientáciu na zákazníka. Budeme pokračovať v rozvoji moderných inovácií, ktoré zákazníkom uľahčujú každodenný život a zároveň prinášajú príjemný zážitok pri každej návšteve čerpacej stanice OMV,“ uvádza Elisabeth Cigler.

