Ombudsman doručil do parlamentu mimoriadnu správu, týka sa využitia donucovacích prostriedkov policajtmi – VIDEO

aktualizované, 31. marca, 16:18

Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský konštatuje, že využívanie donucovacích prostriedkov zo strany príslušníkov Policajného zboru býva neprimerané, neodôvodnené, nedostatočne zaznamenávané a kontrolný mechanizmus v tejto oblasti zlyháva.

Vyplýva to z Mimoriadnej správy o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušeniu základných práv a slobôd, ktorú ombudsman predložil do Národnej rady SR. Dobrovodský zároveň požiadal parlament, aby o dokumente rokoval na najbližšej schôdzi.

Porušenie základných práv sa týka väčšieho počtu osôb

„Zistil som skutočnosti nasvedčujúce tomu, že konaním, resp. nekonaním niektorých orgánov došlo a dochádza nielen k závažnému porušeniu základných práv a slobôd, ale aj to, že porušenie sa týka väčšieho počtu osôb. Tieto osoby boli, podľa mojich zistení a zistení predchádzajúcich verejných ochrancov práv, vystavené krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu pri kontakte s príslušníkmi Policajného zboru v rozpore s národnými a medzinárodnými garanciami základných práv a slobôd,“ uviedol v správe ombudsman.

Dobrovodský v správe spomína napríklad minuloročné úmrtie muža po zásahu policajtov z Obvodného oddelenia Policajného zboru Košice – Nad Jazerom, alebo prípad z roku 2021, keď počas prešetrovania priestupku, policajt Obvodného oddelenia Policajného zboru Stará Turá bezdôvodne napadol človeka bez domova, ktorý sedel pred obchodným domom.

Uviedol tiež príklad postupu príslušníkov polície na Obvodnom oddelení Policajného zboru Lučenec z roku 2016. Tí umiestnili osobu do vyhradeného priestoru a držali ju tam zamknutú dva dni. „Podávateľ (podnetu, pozn. SITA) strávil v tomto priestore, ktorý nebol vybavený lôžkom ani toaletou – podľa jeho slov – celý čas spútaný,“ zdôraznil verejný ochranca práv.

Súbor opatrení

Ombudsman v tejto súvislosti navrhuje súbor opatrení, ktoré podľa neho môžu docieliť dve dôležité zmeny. „Prvou je zvyšovanie povedomia o nutnosti dôsledného zvažovania pri použití akéhokoľvek donucovacieho prostriedku policajtom. Každé použitie donucovacieho prostriedku totiž predstavuje zásah do základných práv a slobôd. Štát však vymedzil okruh situácií, kedy je cieľ sledovaný donucovacími prostriedkami dôležitejší ako absolútna ochrana pred použitím mocenského monopolu štátu,“ uviedol Dobrovodský.

Prekročenie rámca, kedy je použitie sily dovolené, najmä v podobe nedôvodného, alebo neprimeraného použitia donucovacích prostriedkov, však podľa neho narúša dôveru spoločnosti v Policajný zbor a aj v štát, ako taký.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Kontrolný a zodpovednostný mechanizmus

Druhou oblasťou, na ktorú chce verejný ochranca práv pôsobiť, je kontrolný a zodpovednostný mechanizmus pri používaní donucovacích prostriedkov.

„Aj medzinárodné odporúčania uvádzajú, že efektívne fungujúci kontrolný mechanizmus, ktorý je sprevádzaný primeranými postihmi v prípade pochybenia, je dôležitým prvkom ochrany spoločnosti pred nedôvodným policajným násilím. Vhodne nastavený kontrolný a zodpovednostný systém posilňuje aj prvú zo spomínaných oblastí, na ktorú svojou mimoriadnou správou cielim, a to zvyšovanie povedomia o potrebe dôsledného zvažovania použitia donucovacích prostriedkov,“ doplnil Dobrovodský.

Zavedenie telových kamier

Ombudsman mimo iného odporúča zavedenie telových kamier pre policajtov, s čím už Policajný zbor začal. „Ministerstvo vnútra a policajné prezídium ma informuje na mesačnej báze, ktoré obvodné oddelenia sú už vybavené tými testovacími kamerami,“ povedal Dobrovodský na pondelkovej tlačovej besede. Doplnil, že kamerami by mohli byť vybavené aj vyšetrovacie miestnosti.

Verejný ochranca práv tiež hovorí o vzdelávaní policajtov, napríklad v problematike ľudských práv. „Ja tvrdím, že väčšina Policajného zboru je ochotná sa vzdelávať a prijíma s porozumením túto správu,“ vyhlásil Dobrovodský.

Ako ďalej uviedol, používanie donucovacích prostriedkov by sa mohlo precizovať aj v zákone. Takisto navrhuje takzvaný systém vnútorného oznamovania, v rámci ktorého by policajti mohli nahlásiť neprimerané zákroky a mali by zaručenú antimonitu.