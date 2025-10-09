Október je ružový: Pozývame vás na podujatie Pre zdravie ženy

Občianske združenie Akčné ženy pozýva na bezplatné podujatie Pre zdravie ženy – ružový október.
482075578_1041619494678152_5461025319283102853_n.jpg
Foto: Akčné ženy
Občianske združenie Akčné ženy pozýva všetky ženy, mamy, dcéry, priateľky, kolegyne, ale aj mužov na bezplatné podujatie Pre zdravie ženy – ružový október, ktoré sa uskutoční 11. októbra 2025 od 10.00 do 16.00 h v Auparku v Bratislave.

Prevencia je základ, aj preto sa toto podujatie koná práve v mesiaci október, ktorý je venovaný prevencii rakoviny prsníka. Cieľom je pripomenúť nám všetkým, aké dôležité je starať sa o svoje zdravie.

Podujatie Pre Zdravie ženy – ružový október vám ponúka jedinečnú možnosť získať cenné informácie, diskutovať s odborníkmi a naučiť sa, ako sa postarať o seba a svojich blízkych.

Preto nezmeškajte túto príležitosť. Príďte s mamou, priateľkou, dcérou či partnerom, ale hlavne príďte, pretože na zdraví skutočne záleží.

Na koho sa môžete tešiť?

Program podujatia bude skutočne bohatý. Na pódiu sa vystriedajú odborníci, ktorí poskytnú v diskusii cenné rady a odpovedia na zvedavé otázky.

Skvelí spíkri, dôležité témy

MUDr. Petra Milko sa venuje dermatovenerológii a starostlivosti o zdravie kože s citlivým, moderným a otvoreným prístupom. Jej cieľom je búrať tabu a otvárať témy, o ktorých sa často nehovorí, no dotýkajú sa každého z nás. Na konferencii prinesie nielen odborný pohľad, ale aj ľudskosť a energiu, ktorá z nej robí jednu z najobľúbenejších lekárok na sociálnych sieťach.

Medzi spíkrami privítame aj MUDr. Jána Švihru, PhD., uznávaného urológa s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti diagnostiky a liečby urologických ochorení. Vo svojej praxi sa venuje prevencii, modernej liečbe a osvete o urologických problémoch, ktoré sa týkajú nielen mužov, ale aj žien – od infekcií močových ciest, cez inkontinenciu až po závažnejšie diagnózy.

Na podujatí Pre zdravie ženy – ružový október nebude chýbať ani Mgr. Mária Jaško, holistická mentorka, certifikovaná nutričná koučka a autorka knihy Skryté luny. Už roky sa venuje podpore žien s endometriózou a ukazuje im cestu, ako žiť plnohodnotnejší a zdravší život.

Na pódiu sa pozhovárame aj s MUDr. Michaelou Grossovou, PhD., odborníčkou na reprodukčnú medicínu, ktorá sa špecializuje na problematiku liečby neplodnosti a asistovanej reprodukcie. V oblasti IVF pôsobí už od roku 2011. Je autorkou viacerých odborných článkov, prednáša na domácich aj zahraničných kongresoch a je členkou ESHRE – Európskej spoločnosti pre ľudskú reprodukciu a embryológiu.

PharmDr. Katarína Skybová jr. vyštudovala Farmaceutickú fakultu v Bratislave a momentálne pokračuje v štúdiu na Pruimboom Institute v oblasti klinickej psychoneuroimunológie. Vo svojej práci spája farmáciu, výživu, cvičenie a postupy vedúce k dlhodobému zdraviu. Aktívne publikuje v slovenských médiách, venuje sa osvete v online priestore a je spoluautorkou knihy Redukčná diéta 2. Ani túto zaujímavú diskusiu by ste si nemali nechať ujsť.

Ďalšou skvelou spíkerkou bude MUDr. Renáta Lenártová, PhD., MSc. – odborníčka na klinickú biochémiu, ktorá pôsobí v Ústave lekárskej a klinickej biochémie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, kde sa venuje klinickej biochémii a výučbe študentov. Okrem toho je aj odbornou konzultantkou spoločnosti CarnoMed a patrí medzi rešpektované osobnosti v oblasti klinickej biochémie.

Generálny partner konferencie Pre zdravie ženy – ružový október je CarnoMed, slovenský líder v oblasti nutraceutík. Na pódiu bude diskutovať aj Mgr. Štefan Pogány – riaditeľ a spolumajiteľ spoločnosti CarnoMed, ktorá prostredníctvom Nadácie Filantropia mení životy ľudí s autizmom na Slovensku.

Výnimočný moment podujatia? Krst diára Liečivé

Na podujatí o prevencii a zdraví zažijete aj výnimočný moment, ktorým bude krst nového diára Liečivé. Jeho autorkou je inšpiratívna Michaela Králiková Markovičová. A kto sa stane krstnou mamou? Skvelá slovenská speváčka Zuzana Smatanová.

Diár Liečivé prináša priestor pre sebareflexiu, láskavú starostlivosť o seba a chvíle, kedy sa môžeme zastaviť. Krstiť sa bude konať 11. októbra o 15.00 h.

Čo na vás čaká v Expo zóne?

Počas celého dňa čaká návštevníčky a návštevníkov Expo zóna so zdravotnými meraniami pod taktovkou Všeobecnej zdravotnej poisťovne, vďaka ktorej získate dôležité informácie o vašom zdravotnom stave. Absolvovať môžete meranie na prístroji IN BODY + konzultáciu výsledkov, meranie krvného tlaku, cholesterolu, hladiny cukru v krvi a využiť môžete aj poradenstvo v oblasti prevencie ženského zdravia.

Prezentácie zaujímavých produktov pre každodennú starostlivosť budú k dispozícii v stánku Zentiva alebo partnera podujatia NaturaMed. Ale taktiež v stánku špecialistov z CarnoMed.

Zastaviť sa môžete aj pri Mary Kay a dopriať si chvíľku starostlivosti len pre seba. Tešia sa na vás Barbora Nemčeková a Linda Zeman Hornungová.

V Expo zóne sa tiež môžete stretnúť s Jeanette Szemela, zakladateľkou a majiteľkou jediného komplexného trichologického centra na Slovensku – Diverdi Trichology Boudoir.

Ak vás trápi syndróm suchého oka, MUDr. Kamila Kopalová z centra Excimer, očná lekárka so špecializáciou na refrakčnú chirurgiu a problematiku syndrómu suchého oka, vám vysvetlí, či je pre vás operácia vhodná a čo ňou získate.

Na zdraví naozaj záleží

Príďte sa postarať o svoje zdravie, naučiť sa niečo nové a inšpirovať sa k zdravšiemu životnému štýlu. Vaše zdravie je predsa to najcennejšie, čo máte.

Súčasťou programu na podujatí sú aj sprievodné aktivity, vrátane tomboly s hodnotnými cenami a malým darčekom pre každú účastníčku.

Pre zdravie ženy – ružový október odštartuje už v sobotu 11. októbra v Auparku v Bratislave. Vstup na konferenciu je ZDARMA, stačí sa zaregistrovať v e-shope online magazínu Akčné ženy. Vstupenky si stiahnite TU.

