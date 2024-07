OH 2024: Slovenský olympijský dom Maison Slovaque je oficiálne otvorený

Dôstojná a profesionálna reprezentácia Slovenska na aktuálne prebiehajúcom svetovom športovom sviatku vo Francúzsku bude aj v slovenskom olympijskom dome Maison Slovaque v Paríži. Po prvý raz ho bude môcť v Parku La Villette navštíviť aj verejnosť.

Slávnostné otvorenie na najvyššej úrovni

Slovenský olympijský dom dnes v Paríži symbolickým prestrihnutím pásky otvorili prezident SR Peter Pellegrini, minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi, prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel, veľvyslanec Slovenska vo Francúzsku Ján Šoth, generálny tajomník Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Mathias Cormann a slovenský reprezentant, vodný slalomár Jakub Grigar.

„Olympiáda je niečo, čo môže vyslať do sveta a do spoločnosti signál o hodnotách, na ktorých je postavená. Je to symbol mieru, pokoja a spolupatričnosti. Na jednom mieste sa stretnú športovci národností z celého sveta a hoci mnohé z nich majú medzi sebou konflikty, alebo majú ich krajiny medzi sebou komplikované diplomatické vzťahy, dokážu medzi sebou súťažiť bez postranných úmyslov. Súťažiť normálne, férovo, bez diskriminácie. Je to dôležitým signálom, ktorý treba vyslať do celého sveta a aj k nám domov na Slovensko.

Zoberme si príklad z našej slovenskej olympijskej výpravy. Sú v nej ľudia zo všetkých kútov Slovenska. Budú súperiť v rôznych športových disciplínach a napriek tomu majú jedno spoločné. Všetci budú mať na sebe oblečený dres, hrdo budú niesť na svojej hrudi náš slovenský dvojkríž a budú vzorne reprezentovať Slovenskú republiku ako jeden bez ohľadu na to, aké majú názory či politické presvedčenie. To je ten pozitívny odkaz, ktorý by mal dnes z Paríža odísť – veci nás musia spájať. Preto musíme nájsť témy, ktoré nás spájajú a nie rozdeľujú. Naši reprezentanti budú bojovať ako jeden a to je ten pozitívny odkaz. Olympiáda a šport je to, na čom môžeme to postupné opäť znovu zjednotenie slovenského národa, ľudí, ktorí na Slovensku žijú, opäť začať stavať,“ povedal na slávnostnom otvorení slovenského olympijského domu Maison Slovaque prezident SR Peter Pellegrini.

Foto: Kancelária prezidenta SR

Maison Slovaque po prvý raz aj pre verejnosť

Prístup do slovenského olympijského domu s týmto konceptom bude mať po prvý raz aj verejnosť. Maison Slovaque svoje brány pre občanov, ktorí chcú vidieť na vlastné oči olympijskú atmosféru, otvorí už dnes (27.7.) popoludní. Prísť môže každý, stačí sa registrovať na webovej stránke www.house.olympic.sk.

„Verejnosť nájde na tejto stránke tiež dôležité informácie, ako sú presná adresa slovenského olympijského domu Maison Slovaque, informácie o doprave, programe či bezpečnostných opatreniach,“ povedala generálna riaditeľka SLOVAKIA TRAVEL Ivana Vala Magátová.

Slovenský olympijský dom bude pre verejnosť otvorený denne od 10.00 h do 23.00 h, navštíviť ho môžete do 11. augusta.

Presný postup registrácie je k dispozícii tu: Maison Slovaque – Registrácia (olympic.sk)

Foto: Kancelária prezidenta SR

Z bezpečnostných dôvodov nesmú mať návštevníci slovenského olympijského domu pri sebe tieto predmety:

sklenené nádoby okrem fliaš na vodu,

ostré a tupé predmety,

zbrane, ich napodobneniny a strelivo,

výbušné alebo horľavé látky,

prenosné batérie (napríklad z bicyklov),

zvieratá s výnimkou vodiacich psov pre nevidiacich,

veľkú batožinu (príručná batožina je povolená),

nepovolené látky a výrobky.

Foto: Kancelária prezidenta SR

Atmosféra OH aj na bratislavskej Kuchajde

Ten, kto necestuje do Paríža, atmosféru olympiády môže zažiť aj doma na Slovensku a to konkrétne pri jazere Kuchajda v Bratislave. Slovenský olympijský a športový výbor organizuje simultánnu akciu so skvelou atmosférou počas trvania olympijských hier. Svoje miesto tam má aj SLOVAKIA TRAVEL. „Na Kuchajde tak okrem olympijskej atmosféry môžete v stánkoch SLOVAKIA TRAVEL vďaka naším atrakciám a aktivitám spoznávať Slovensko, jeho miesta a tradície,” uzavrela generálna riaditeľka SLOVAKIA TRAVEL Ivana Vala Magátová.

