Odvolací súd ponechal Trumpove rozsiahle clá zatiaľ v platnosti

Americký federálny odvolací súd vo štvrtok dočasne pozastavil súdne rozhodnutie, ktoré zablokovalo mnohé rozsiahle clá prezidenta Donalda Trumpa. Nariadenie amerického odvolacieho súdu, známe ako administratívne pozastavenie, znamená, že clá zatiaľ zostávajú v platnosti. Toto rozhodnutie umožní pokračovanie odvolacieho procesu.

Trump privítal najnovší zvrat v spore o obchodnú politiku a ostro skritizoval federálny obchodný súd so sídlom na Manhattane, ktorý clá v stredu pozastavil. Pozastavenie ciel šéf Bieleho domu označil za „hrozné“ a vyhlásil, že Najvyšší súd by to mal „rýchlo a rozhodne“ zrušiť natrvalo. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová novinárom povedala, že sudcovia „bezočivo zneužili svoju súdnu moc, aby si uzurpovali právomoci prezidenta Trumpa“.