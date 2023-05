Odsúdený za vraždu podnikateľa Kaciana zo Šale žiada obnovu konania

Ladislav Vasaráb, ktorý je právoplatne odsúdený vo veci vraždy podnikateľa Jozefa Kaciana, žiada o povolenie obnovy konania. Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, o jeho žiadosti by mali rozhodovať na verejnom zasadnutí 19. júna.

Podľa Trestného poriadku môže súd povoliť obnovu konania, ak „vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli samy o sebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine, alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa”.

Senát Špecializovaného trestného súdu pritom už v roku 2017 zamietol návrh na obnovu konania pre Romana Paulusa aj Ladislava Vasarába odsúdených v kauze úkladnej vraždy podnikateľa Kaciana. Súd totiž nezistil také skutočnosti, ktoré by obnovu umožňovali.

Podľa doterajších verdiktov prvostupňového, odvolacieho i dovolacieho senátu Paulusa odsúdili na 25 rokov odňatia slobody a Vasarába na 22 rokov. Obaja odsúdenci tvrdia, že sú nevinní.