Ódor zanechá novému premiérovi darček od Hegera, možno ho bude potrebovať viac

Namiesto hľadania, ako rozdeliť túto spoločnosť, na koho zaútočiť a na koho zvaliť vinu za neschopnosť, by sme mali konečne prichádzať i s témami, ktoré spájajú a vedú k pozitívnym výsledkom, nielen k tomu, že niekto sa s niekým háda v médiách.

Ódor nie je až taký impluzívny

Na tlačovej besede po stredajšom rokovaní úradníckej vlády to nastupujúcemu kabinetu odkázal dočasne poverený predseda vlády Ľudovít Ódor.

Ódor má v pláne svojmu nástupcovi (novým predsedom vlády by mal byť predseda strany Smer-SD Robert Fico – pozn. SITA) zanechať darček v podobe horčíka, ktorý dostal od svojho predchodcu Eduarda Hegera (Demokrati), aby mal pevné nervy. Podľa svojich slov ho ani neotvoril.

„Nie som až taký impulzívny typ, ale pokiaľ poznám, a vidím tlačovky nadchádzajúceho pána premiéra, možno on to bude trochu viac potrebovať. Ja to tam nechám na stole,“ uviedol Ódor.

Možno rýchlo poputujú do koša

Šéf kabinetu dodal, že chce svojmu nástupcovi odovzdať materiály s návrhmi, v ktorých by podľa neho budúci kabinet mal pokračovať. „Možnože veľmi rýchlo poputujú do koša, možno nie,“ povedal a dodal, že tieto oblasti považuje za kľúčové pre Slovensko.

„Ak aj táto vláda nebude chcieť implementovať kroky, ktoré sme nachystali, tak my nebudeme mať na konci dňa inú možnosť, než riešiť decentralizáciu, talent, sociálne služby. Myslím si, že sme nepracovali zbytočne a mnohé tie nápady, či skôr, či neskôr, budú musieť byť jednoducho realizované, aby Slovensko išlo ďalej do 21. storočia a necúvalo,“ uviedol.