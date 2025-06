Odobranie dávok v hmotnej núdzi ako „príjemný rasizmus“, hnutie Slovensko kritizuje Ficove výroky – VIDEO

Nič také ako „príjemný rasizmus“ neexistuje. Vyhlásil to poslanec Peter Pollák (hnutie Slovensko) v reakcii na slová premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Ako hnutie Slovensko upozornilo, Fico „básni“ o zamestnancoch zo zahraničia a oberanie najchudobnejších o sociálne dávky označuje za „príjemný rasizmus“. Hnutie to vníma ako útok na chudobných Rómov, na úkor ktorých sa majú doviezť na Slovensko moslimovia ako lacná pracovná sila.

Pracovná sila z Uzbekistanu

„Počas kontrolného dňa na ministerstve práce predstavil premiér opäť zámer doviezť desiatky tisíc zahraničných pracovníkov z tretích krajín – vrátane moslimov z Uzbekistanu. Zároveň obhajoval zákon, ktorý odoberá dávky v hmotnej núdzi tým najchudobnejším na Slovensku,“ uviedlo hnutie. Pollák doplnil, že zatiaľ, čo chce premiér dovážať desiatky tisíc moslimov z Uzbekistanu, doma berie šancu občanom Slovenska na uchytenie sa na pracovnom trhu, a to vrátane Rómov.

„Namiesto reálnych riešení na podporu domácej zamestnanosti si vybral cestu proti vlastným obyvateľom – dovoz lacnej pracovnej sily zo zahraničia,“ zdôraznil poslanec. Hnutie Slovensko pripomenulo, že zákon o odoberaní dávok v hmotnej núdzi, ktorý predstavil minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD), je dlhodobo kritizovaný odborníkmi aj mimovládkami. Podľa Polláka ide o zákon, ktorý je cielený proti Rómom.

Odobratie dávok zraniteľnej skupine

„Predstavuje ďalší pokus vlád Smeru zapáčiť sa niektorým skupinám ľudí odoberaním dávok tejto zraniteľnej skupine – podobne ako v rokoch 2013 a 2017,“ dodal Pollák. Riešením podľa poslanca nie je zobrať dávky ľuďom, ktorých štát roky ignoroval a využíval ich na získanie lacných politických bodov.

„Týmto ľuďom treba dať reálnu šancu na pracovnom trhu – cez kvalitné vzdelávanie, rekvalifikácie či odstránenie diskriminácie pri zamestnávaní,“ zdôraznil poslanec, podľa ktorého je znepokojujúci aj jazyk, ktorý premiér pri komunikácii o tejto téme používa.

Príjemný rasizmus

Premiér hovorí o „príjemnom rasizme“. Polák upozornil, že Fico týmto slovným spojením označil represívne sociálne opatrenia proti Rómom. Podľa Polláka to nemá v slovníku premiéra demokratickej krajiny čo hľadať.

„Nič také ako ‚príjemný rasizmus‘ neexistuje. Buď ide o rasizmus, alebo nie – a v tomto prípade je to jasné. Je to šliapanie po ľudských právach a ľudskej dôstojnosti. Premiér by mal konečne prestať využívať sociálnu politiku ako nástroj rozdeľovania spoločnosti. Vláda trestá tých, ktorých by mala chrániť,“ uzavrel poslanec.