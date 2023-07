Odmínovací systém Božena je pre Ukrajinu cennou pomocou, Sklenár a Wlachovský chcú podporiť jej výrobu

Slovenské produkty obranného priemyslu sú pre Ukrajinu cennou pomocou aj žiadanou komoditou. Na Ukrajine pomáha v boji proti ruskej vojenskej agresii viacero technológií slovenskej výroby.

Odmínovacie systémy Božena

Okrem bojovej techniky sú dôležitým prínosom i diaľkovo riadené odmínovacie systémy Božena, ktorých výrobcu, spoločnosť Way Industries sídliacu v Krupine, navštívili v piatok minister obrany SR Martin Sklenár a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Wlachovský. Informuje o tom hovorkyňa hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Mária Precner.

Cieľom bol záujem ministrov o kapacity spoločnosti a možnosti jej podpory pri výrobe produktov. „Ide v prvom rade o záchranu životov, keďže na Ukrajine sú zamínované obrovské územia so státisícami mín,“ uviedol minister Sklenár, podľa ktorého odmínovací systém Božena je veľmi žiadanou komoditou, pričom vzhľadom na možnosti komerčného predaja ide tiež o šancu na rast kapacít, spôsobilostí, pracovných miest a ekonomický rozvoj.

Ministerstvá poskytnú podporu

Práve tieto systémy budú podľa Sklenára dôležité aj pri povojnovej obnove Ukrajiny. Ministri zároveň zdôraznili, že rezorty diplomacie a obrany sú pripravené poskytnúť slovenským podnikom obranného priemyslu v tejto oblasti doma aj v zahraničí potrebnú podporu, aby dokázali pružne reagovať na zvýšený dopyt po ich výrobkoch.

„Systém Božena je známou značkou aj v zahraničí. Robí dobre meno Slovensku a desaťročia zachraňuje životy a zdravie civilného obyvateľstva v konfliktných zónach po celom svete,” dodal šéf rezortu diplomacie Wlachovský, podľa ktorého s rovnakou ambíciou chceme pokračovať v jasnej a konkrétnej podpore a pomoci Ukrajine.

Navýšenie produkcie

„Dokončujeme reorganizáciu výrobných kapacít pre navýšenie produkcie odmínovacích systémov Božena 5+ a 4+ na kapacitu výroby až 8 kusov mesačne. Zároveň tiež zabezpečujeme prípravu výrobných kapacít na výrobu náhradných dielov pre tieto systémy,“ skonštatoval Bronislav Balga z CEO Way Industries, podľa ktorého je spoločnosť Way Industries pripravená na pomoc Ukrajine pri odmínovaní, a to dodávkou techniky, náhradných dielov, poradenstvom a vyškolením servisného a obslužného personálu.

Slovensko doposiaľ poskytlo Ukrajine v rámci pomoci celkovo desať diaľkovo riadených odmínovacích systémov Božena, z toho dva v najnovšej, piatej verzii.

Okrem toho rezort obrany prevzal záštitu aj nad iniciatívou s názvom „Darček pre Putina“, ktorej súčasťou je zbierka na zakúpenie zariadenia Božena 5+ pre Ukrajinu spolu s vybavením a výcvikom hasičského EOD tímu.