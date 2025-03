Odmena za jeho dolapenie sa zvýšila dvestonásobne. Bývalý olympionik vedie drogový kartel, nevyhýba sa ani vraždám

Na začiatku tohto tisícročia o ňom médiá písali ako o olympijskej nádeji Kanady. Na hrách v Salt Lake City skončil v paralelnom obrovskom slalome na 24. mieste.

Teraz americká FBI pátra po bývalom snoubordistovi Ryanovi Weddingovi, pretože je z neho drogový kráľ, píše web sport.cz.

El Jefe, Obor alebo Verejný nepriateľ. Aj pod týmito prezývkami je známy 33-ročný Wedding.

Podľa britského denníka The Guardian je jeden z desiatich najhľadanejších zločincov Federálneho vyšetrovacieho úradu (FBI). Údajne sa skrýva v Mexiku pod ochranou drogového kartelu Sinaloa.

Len štyri roky po olympijských hrách v Salt Lake City v roku 2006 sa o neho začala zaujímať kanadská polícia v prípade pestovania marihuany v Britskej Kolumbii.

O štyri roky neskôr ho odsúdili na štyri roky väzenia za pašovanie kokaínu, ktorý sa pokúsil kúpiť od amerického vládneho agenta. Wedding obvinenia odmietol a tvrdil, že americké orgány využili ako tajného agenta násilníckeho bývalého člena KGB.

FBI adds former Olympian snowboarder and Canadian national, Ryan Wedding, to Ten Most Wanted fugitives list. @StateINL offers $10 Million for capture. @FBILosAngeles @USAO_LosAngeles @LAPDHQ @rcmpgrcpolice @DEAHQ #fugitives more at https://t.co/qXXbjAYc5n pic.twitter.com/hvQ8XCM9R6

— DEALosAngeles (@DEALOSANGELES) March 6, 2025