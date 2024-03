Odchod z NATO by bol pre Slovensko nevýhodný, výdavky na obranu by sa museli mnohonásobne zvýšiť

Prípadné vystúpenie Slovenska zo Severoatlantickej aliancie (NATO) by nedávalo žiadny zmysel a bolo by veľmi nevýhodné. Pre agentúru SITA to pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenska do NATO skonštatoval politológ Peter Dubóczi z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Strata bezpečnostných záruk

Dodal, že v prípade, ak by Slovensko vystúpilo z NATO, znamenalo by to pre štát stratu bezpečnostných záruk, hlasu v medzinárodnom prostredí, a zároveň by Slovensko bolo nútené spoliehať sa len na vlastnú obranu.

„Ak niekomu prekáža, že v rámci podmienok členstva v NATO musíme do našej obrany investovať aspoň 2 percentá HDP, tieto výdavky by sa po vystúpení museli mnohonásobne zvýšiť. To by znamenalo oslabenie financovania iných oblastí,“ zdôraznil.