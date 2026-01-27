Odborári v Amazon Slovakia podali podnet na inšpektorát práce, dôvodom je prepustenie predsedu odborovej organizácie

Odborári v spoločnosti Amazon Slovakia v súvislosti s prepustením predsedu odborovej organizácie United Voice Jána Mizeráka podali podnet na inšpektorát práce v Bratislave. Informoval o tom Technologický odborový zväz (TOZ). Mizerák dostal v Amazone výpoveď krátko po vzniku odborovej organizácie a jej pripojení k TOZ.
Neprerokovane výpovede
„TOZ má za to, že tento krok vykazuje znaky odvetného opatrenia voči odborovej činnosti a je v rozpore so základnými zásadami Zákonníka práce,“ uviedol zväz.
V podnete odborári upozornili na neprerokovanie výpovede s odborovou organizáciou, čo je podľa zväzu zákonná povinnosť zamestnávateľa. Výpoveď preto považujú za právne neplatnú.
Amazon mal prepustiť predsedu odborov krátko po ich vzniku, zväz hovorí o porušení zákona
Odborová organizácia žiada prešetriť aj ďalšie skutočnosti, vrátane porušenie ponukovej povinnosti, ako aj otázok týkajúcich sa povinného prerokúvania zmien v pracovnoprávnych vzťahoch, ktoré podľa zväzu nebolo v súlade so zákonom.
„Súčasťou podnetu je aj požiadavka na preverenie nakladania so sociálnym fondom, ako aj skutočnosť, že pracovný poriadok zamestnávateľa nebol riadne prerokovaný a schválený v zmysle platnej legislatívy,“ priblížil TOZ.
Obchádzanie zákonov
Zväz upozornil, že v prostredí veľkých nadnárodných spoločností býva vznik odborovej organizácie sprevádzaný tlakom, obchádzaním zákonných povinností alebo priamou represiou voči odborovým funkcionárom.
Zamestnanci Amazon Slovakia si založili odbory, zamestnávateľ to však odmieta prijať
„Ak zamestnávateľ nerešpektuje zákonné postavenie odborov a nerešpektuje povinnosť viesť sociálny dialóg, nezostáva iná možnosť, ako obrátiť sa na kontrolné orgány štátu,“ uviedol predseda TOZ Daniel Andráško.