Od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine zahynulo 116 novinárov

Dvadsaťšesť žurnalistov je v ruskom zajatí.
Kolega nesie portrét 27-ročnej ukrajinskej novinárky Viktórie Roščinovej, ktorá informovala o ruskej invázii na Ukrajinu a zomrela v ruskom zajatí, počas jej pohrebu v kláštore sv. Michala v Kyjeve v auguste tohto roka. Foto: SITA/AP
Od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine bolo zabitých 116 novinárov a 26 je v zajatí. Uviedlo to v pondelok ukrajinské ministerstvo kultúry pri príležitosti Medzinárodného dňa ukončenia beztrestnosti za zločiny proti novinárom. Informuje o tom web Kyiv Independent.

K obetiam v radoch novinárov od začiatku ruskej agresie ministerstvo kultúry zahŕňa aj tých, ktorí vstúpili do armády. Pri plnení svojich profesionálnych povinností zomrelo osemnásť novinárov.

Ukrajinský národný výbor pre spoluprácu s UNESCO vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby venovalo pozornosť „systematickým zločinom Ruska proti ukrajinským mediálnym pracovníkom“.

Pri nedávnom útoku ruského dronu 23. októbra v meste Kramatorsk v Doneckej oblasti zahynula novinárka televízie Freedom TV Olena Hramovová a kameraman Jevhen Karmazin.

