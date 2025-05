Od začiatku ‚prímeria‘ Rusi na ukrajinskú Sumskú 8. mája oblasť zhodili 100 navádzaných leteckých bômb

Približne sto navádzaných leteckých bômb zhodila ruská armáda na ukrajinskú Sumskú oblasť od polnoci zo stredy na štvrtok do štvrtkového popoludnia do 16:00 napriek takzvanému jednostrannému prímeriu, ktoré ruský vodca Vladimir Putin vyhlásil na dni osláv Dňa víťazstva nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne. Ako informuje web Ukrajinská pravda, uviedol to hovorca Veliteľstva vzdušných síl Ukrajiny Jurij Ihnat.

„Správy, ktoré prichádzali od polnoci, jasne odpovedali na otázku sveta o tom, ako Rusko rešpektuje jednostranne vyhlásené prímerie… Putinovo takzvané ‚prehliadkové prímerie‘ sa začalo bombardovaním Sumskej oblasti,“ povedal Ihnat o prímerí, ktoré Putin ohlásil počas ruskej vojenskej prehliadky v Moskve.

„Doteraz (do16:00) bolo len na Sumskú oblasť zhodených takmer 100 navádzaných leteckých bômb. To je obrovské množstvo munície. Do bombardovania Sumskej oblasti bolo zapojených veľké množstvo ruských lietadiel,“ dodal Ihnat.