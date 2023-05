Ochrana pokožky pred slnkom

Pokiaľ ide o ochranu pred slnečným žiarením, aplikácia opaľovacieho krému je jednou z najdôležitejších vecí, ktoré môžete urobiť v boji proti silným slnečným lúčom. Typ opaľovacieho krému, ktorý používate, môže znamenať veľký rozdiel, najmä pre vaše deti. Takže, ktorý je najlepší? Sprej alebo krém?

Aj keď aplikácia spreja zaberie menej času a ľahšie sa používa, pohodlie nemusí vždy znamenať lepšie. Krém na opaľovanie je dôležitou súčasťou kompletnej ochrany pred slnkom. Samotný opaľovací krém však nestačí na to, aby ste boli na slnku v bezpečí.

Pri použití podľa pokynov je preukázané, že opaľovací krém:

Znížuje riziko rakoviny kože a prerakovín kože. Pravidelné denné používanie opaľovacieho krému SPF 15 môže znížiť riziko vzniku spinocelulárneho karcinómu (SCC) približne o 40 percent a znížiť riziko melanómu o 50 percent.

Pomáha predchádzať predčasnému starnutiu pokožky spôsobenému slnkom, vrátane vrások, ochabnutia a stareckých škvŕn.

Kto by mal používať opaľovací krém alebo mlieko na opaľovanie?

Krátka odpoveď je každý! Muži, ženy a deti staršie ako 6 mesiacov by mali používať opaľovací krém každý deň. To zahŕňa ľudí, ktorí sa ľahko opaľujú, aj tých, ktorí sa neopaľujú – pamätajte, že vaša pokožka je poškodená slnečným žiarením počas vášho života, či už sa spálite alebo nie. Výnimkou sú deti mladšie ako 6 mesiacov; ich pokožka je veľmi citlivá. Držte ich mimo slnka; tienené konštrukcie a oblečenie na ochranu pred slnkom sú najlepšími spôsobmi ochrany dojčiat.

Čo znamená SPF?

SPF znamená Sun Protection Factor – Ochranný slnečný faktor. Číslo vám hovorí, ako dlho by slnečnému žiareniu UVB trvalo sčervenať vašu pokožku, ak by ste opaľovací krém nanášali presne podľa pokynov v porovnaní s časom bez opaľovacieho krému. Ak teda používate produkt s SPF 30 správne, spálenie by vám trvalo 30-krát dlhšie, ako keby ste nepoužívali žiadny opaľovací krém.

Žiť krásny život pod slnkom

Majte na pamäti, že hoci je to dôležité, samotný opaľovací krém alebo sprej na opaľovanie nestačí. Vždy, keď je to možné, hľadajte tieň a noste oblečenie bezpečné pred slnkom, klobúk so širokým okrajom a slnečné okuliare s UV filtrom, aby ste dosiahli úplnú stratégiu ochrany pred slnkom.

Kedy sa mám natrieť opaľovacím krémom?

Každý deň! Najlepšou praxou je aplikovať 30 minút pred odchodom von, aby sa opaľovací krém naviazal na vašu pokožku. Opätovne aplikujte každé dve hodiny pôsobenia a ihneď po plávaní alebo nadmernom potení. Aj keď je zamračené, až 80 percent slnečného ultrafialového žiarenia dopadá na Zem. Ak ste nechránený počas zamračeného dňa môže viesť k poškodeniu kože.

Kde by som sa mal/a natrieť opaľovacím krémom?

Odborníci odporúčajú natrieť si celé telo opaľovacím krémom predtým, ako sa oblečiete. Týmto spôsobom bude vaša pokožka chránená, ak sa vaše oblečenie posunie alebo odstránite vrstvy. Prinajmenšom by ste mali používať opaľovací krém na každú časť tela, ktorá je vystavená slnku, vrátane tých, ktoré sa dajú ľahko prehliadnuť: vrchné časti uší, zadná časť krku, pokožka hlavy, na vrchoch chodidiel a za kolenami.

Informačný servis