Ocenili laureátov Knihy roka Prešovského samosprávneho kraja 2024, nominovaných bolo 44 titulov

Ocenenia získali knihy v štyroch kategóriách.
Najlepšie knižné tituly Prešovského samosprávneho kraja (PSK) za rok 2024 sú známe. Odborné poroty a verejnosť rozhodli o víťazoch ôsmeho ročníka literárno-čitateľskej súťaže Kniha roka PSK, ktorých vyhlásili v pondelok 29. septembra v Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove.

Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, ocenenia získali knihy v štyroch kategóriách. V beletrii pre deti a mládež zvíťazil titul Zápisník jedného chlapca od Dávida Dziaka. V beletrii pre dospelých uspela básnická zbierka Prekročenie frontovej línie od Aleny Brindovej. V kategórii populárno-náučná literatúra si prvenstvo odniesla Anna Nagyová s publikáciou Pocta Jánovi Lazoríkovi, Duchovné bohatstvo našich predkov. V kategórii náučná literatúra zvíťazil kolektív autorov pod vedením Petra Kónyu s dielom Dejiny Stropkova.

O Cene verejnosti rozhodlo internetové hlasovanie 982 čitateľov, ktorí spolu odoslali 3 928 hlasov. Najviac podporili tituly Tajomstvo Dračej steny od Jozefa Žarnaya, Svätohorský denník. Tri cesty od Petra Soroku, Bardejovské potulky. Dejiny inak autora Petra Harčara a publikáciu Obnova Kostola Narodenia Panny Márie v Spišskom Štiavniku editora Matúša Hudáka.

„Už osem rokov prostredníctvom našej súťaže Kniha roka PSK podporujeme a propagujeme regionálnu tvorbu a autorov. Je to veľmi dobrá reklama pre celý náš kraj. Je potrebné, aby ľudia vedeli, aká je literatúra pre spoločnosť dôležitá a aké dôležité je živiť v nich krásu slova a literatúry, učiť ich umeniu, jemnocitu a vyjadrovaniu,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Ocenené tituly v aktuálnom 8. ročníku vzišli z celkovo 44 nominovaných kníh. Všetky nominované publikácie budú súčasťou putovnej výstavy, ktorá zavíta do knižníc v Bardejove, Humennom, Levoči, Poprade, Prešove, Starej Ľubovni, Svidníku a Vranove nad Topľou. Vyhlasovateľom súťaže je PSK spolu s ôsmimi regionálnymi knižnicami.

