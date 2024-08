Obyvatelia zhoreného paneláku v Petržalke mali podpoistený majetok – čo robiť, aby ste na staré poistené zmluvy nedoplatili aj vy?

Nedávny požiar bytovky na sídlisku v Bratislave priniesol viacerým jej obyvateľom rozčarovanie v oblasti poistného krytia. Hoci horel len jeden byt na prvom poschodí, poškodených bolo aj ďalších päť bytov v jeho blízkosti, ako aj obchodné priestory pod bytom, ktoré zatopila voda z hasenia požiaru. Ako sa však ukázalo pri spracovávaní týchto poistných udalostí, bytový dom bol podpoistený – a to až o 45 percent. „V praxi to znamená, že poistné plnenie bude znížené v pomere o 45% za náklady potrebné na opravu a zvyšok si budú musieť poškodení obyvatelia zaplatiť z vlastných peňazí. Ak by mali zmluvu nastavenú správne, teda aspoň na východiskovú hodnotu svojho majetku, škodu by si odstránili na účet poisťovne,“ vysvetľuje Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa poisťovne Union.

Ako ďalej dodáva, v Unione sa často stretávajú s tým, že klienti nevedia, aký je rozdiel medzi východiskovou, technickou a trhovou hodnotou ich nehnuteľnosti.

Východisková hodnota hovorí o tom, za koľko peňazí by bolo možné postaviť nový – rovnaký dom alebo byt, ak by bol ten pôvodný úplne zničený. Táto hodnota obsahuje ceny všetkých stavebných materiálov či technológií, ktoré by bolo potrebné použiť pri stavbe, ako aj cenu práce stavebných firiem. Mala by to byť minimálna hodnota, na ktorú si klient poistí svoju nehnuteľnosť, aby si ju za peniaze od poisťovne mohol znova postaviť.

Technická hodnota je vlastne východisková hodnota znížená o sumu za opotrebenie. Čím starší je bytový dom, tým nižšia je technická hodnota.

Trhová hodnota je suma, za ktorú sa predáva podobná nehnuteľnosť v podobnej lokalite. Napríklad v Bratislave je bežné, že developer postaví byty, ktoré následne predáva päťkrát drahšie ako sú vstupné náklady na výstavbu. Majiteľovi novostavby v hlavnom meste teda nestačí mať poistenie na východiskovú hodnotu, pretože za takúto sumu si nový byt alebo dom nekúpi. Aby mohol pokojne spávať, mal by svoj majetok poistiť na trhovú hodnotu.

Za ostatné roky pritom ceny bytov a domov výrazne rástli – zdraželi stavebné materiály, aj cena práce. Vidíme to napríklad v Nitre, do ktorej prišli investori, ale aj v malých mestách, kde dopyt výrazne prevyšuje ponuku. Osobitnou kapitolou je hlavné mesto, kde ceny neklesajú už dlhodobo. „Ľudia, aj keď sú poistení, majú staré poistné zmluvy na neadekvátne nízke poistné sumy alebo si ich nastavili podľa výšky úveru, ktorý si na kúpu bytu brali. Tieto sumy tak nezodpovedajú cenám, za ktoré by si dnes dokázali svoj dom a byt postaviť, prípadne kúpiť, ak by o neho prišli napríklad pre požiar,“ hovorí Tomáš Kalivoda, riaditeľ obchodu a člen predstavenstva Union poisťovne. Upozorňuje na produkt UNIDOM, ktorým si môžu klienti poistiť svoj rodinný dom, byt či domácnosť.

Foto: Union

Spolu s rodinným domom majú automaticky kryté škody aj na okolitom majetku ako je oplotenie, chodníky, studňa či septik, a to až do výšky 20% z hodnoty domu. Pri poistení bytu je automaticky poistené aj garážové státie alebo box, pokiaľ si ich klient kúpil spolu s bytom. Produkt ponúka krytie viac ako 30-tich rizík, od tých základných ako je požiar či výbuch, cez prírodné katastrofy ako sú povodne a zemetrasenie, až po škody spôsobené ľudskou zlomyseľnosťou, teda rôzne krádeže, vandalizmus či sprejerov. Asi najdôležitejším faktom je, že pri poistnej udalosti Union poisťovňa vypláca škodu vždy v nových cenách. „Klient tak dostane dosť peňazí na to, aby si mohol poškodenú vec opraviť alebo zničenú vec kúpiť,“ dodáva T. Kalivoda. Preto je ten správny čas na nastavenie si vhodnej výšky hodnoty poisteného majetku a vybratie toho správneho produktu.

