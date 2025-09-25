V západných Čechách sa dvakrát zatriasla zem, obyvatelia to pocítili

Región českého mesta Cheb vo štvrtok ráno zasiahli otrasy zeme, ktoré pocítili miestni obyvatelia. Geofyzikálny ústav Akadémie vied Českej republiky (AV ČR) uviedol, že zemetrasenie udrelo v blízkosti obce Nový Kostel. Epicentrum sa nachádzalo zhruba desať kilometrov pod zemským povrchom. Informuje o tom web TN.cz.
Otrasy prišli v dvoch vlnách krátko po sebe. „Silnejší otras nastal o 4:16 nášho času a mal silu 2,8 magnitúdy. O 4:17 nasledoval slabší otras s magnitúdou 2,3,“ napísal na Facebooku ústav.
Aj keď bolo zemetrasenie slabé, aj tak bolo citeľné. „Ak ste otrasy cítili, prosíme o vyplnenie makroseizmického dotazníka na stránkach Geofyzikálneho ústavu AV ČR. Pomáha to odborníkom pri vyhodnotení, “ dodal ústav.
Západné Čechy, kde sa triasla zem, patria k najviac seizmicky aktívnym regiónom v Česku. Ďalšie aktívne regióny sa nachádzajú na severovýchode Čiech a v Sliezsku.