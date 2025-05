Obrovský kolaps ľadovca v Alpách zničil švajčiarsku dedinu Blatten - FOTO, VIDEO

Masívny kolaps ľadovca v švajčiarskych Alpách v stredu prakticky zničil dedinu Blatten v údolí Lötschental, pričom jedna osoba je nezvestná. Dedinu s 300 obyvateľmi pre hroziace nebezpečenstvo evakuovali už minulý týždeň. K obrovskému zosuvu na ľadovci Birch v kantóne Wallis došlo okolo 15:30.

Podľa úradov je nezvestný 64-ročný muž, ktorý nepatril medzi evakuovaných obyvateľov. „Stalo sa nepredstaviteľné,“ povedal starosta Blattenu Matthias Bellwald. „Prišli sme o dedinu, ale nie o srdce. Aj keď leží pod obrovskou masou sutín, vieme, kde musíme znovu postaviť naše domy a kostol.“

Kolaps ľadovca sa očakával už niekoľko dní. Zábery na YouTube ukazujú obrovský oblak ľadu a skál rútiaci sa do údolia, kde zasypal domy. „Stal sa najhorší možný scenár,“ uviedol Raphael Mayoraz, šéf služby pre prírodné hrozby kantónu Wallis. Na ľadovci sa nahromadili tri milióny metrov kubických materiálu, ktorý sa následne zrútil do údolia.

