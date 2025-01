Obrovská rana pre Kucku. Zranil si koleno a má po sezóne

Slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka na začiatku zimného sústredenia tímu ŠK Slovan Bratislava v Katare utrpel zranenie kolena. Ako referuje oficiálny web klubu z Tehelného poľa, skúsený matador, ktorý vo februári oslávi 38. narodeniny, sa medzičasom vrátil na Slovensko a čaká ho operácia. Po nej bude dlhšie obdobie mimo hry.

„Na tréningu sa mi vyvrtlo koleno, ktoré jednoducho nevydržalo. Po vyšetreniach priamo v Katare a konzultáciách s naším medicínskym tímom i lekármi na Slovensku sme sa zhodli, že odcestujem domov a podstúpim operáciu,“ povedal Kucka na webe „belasých“.

Ostrieľaný záložník má poškodený meniskus a krížny väz. „Operačný zákrok by som mal podstúpiť už počas víkendu. Po ňom sa budem postupne dávať opäť dokopy, no žiaľ, vyradí ma to viac-menej do konca sezóny. Rok sa pre mňa nezačal najlepšie, mrzí ma, že spoluhráčom v najbližšom období nepomôžem, avšak neklesám na duchu a urobím maximum, aby som sa zotavil a vrátil sa späť,“ dodal Kucka.